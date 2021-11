थाने में 2 फीट ऊंची नल की टोंटी से सुसाइड की थ्योरी देने वाले ये IPS कौन हैं?

उत्तर प्रदेश के कासगंज में 22 साल के अल्ताफ की थाने में संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. आईपीएस अफसर रोहन बोत्रे ने जो थ्योरी पेश की, उसकी हवा वॉशरूम की तस्वीर ने निकाल दी. खैर इस संदिग्ध मौत को सुसाइड बताकर थ्योरी पेश करने वाले कासगंज के पुलिस कप्तान बोत्रे रोहन प्रमोद खूब चर्चा में हैं. 2016 बैच के रोहन बोत्रे कासगंज में पुलिस कप्तान बनने से पहले आगरा में एसपी सिटी के पद पर तैनात थे.

रोहन ने अमेरिका से की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई

महाराष्ट्र के रहने वाले रोहन प्रमोद बोत्रे 2016 बैच के आईपीएस अफसर हैं. उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से बैचलर इन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. इसके बाद वह अमेरिका चले गए. यहां की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ साइंस (एमएस) सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद वह स्वदेश लौटे और सिविल सेवा की तैयारी शुरू की.

एक इंटरव्यू में रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा था, 'जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मुझे मसूरी में आईएएस प्रशिक्षण अकादमी से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिला, मैं उस डॉक्यूमेंट्री से प्रेरित हुआ और बाद में आईएएस और आईपीएस जैसी सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी तलाशने की कोशिश की, फिर मैंने यूपीएससी के लिए अध्ययन करने का फैसला किया.'

