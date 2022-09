ड्रग्स, जख्म और कर्लिस क्लब की मिस्ट्री... सोनाली फोगाट का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने खोले कई राज

बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लेकर उस डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है, जिसने सोनाली की लाश का पोस्टमॉर्टम किया है. दरअसल, आजतक की स्पेशल इनेस्टिगेटिव टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें सोनाली फोगाट का पोस्टमॉर्टम करने वाले दो ड़ॉक्टरों में से एक डॉक्टर मंदार कंटक ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किये हैं. क्या है खुलासा? पढ़िए इस रिपोर्ट में..

नॉर्थ गोवा में अंजुना बीच के करीब यही वो क्लब है जहां 22 और 23 अगस्त की रात सोनाली फोगाट उसका पीए सुधीर सांगवान और सुधीर का दोस्त सुखविंदर पार्टी करने पहुंचते हैं. पार्टी करते करते ही गोवा के इसी कर्लिस क्लब में सोनाली फोगाट के साथ सबसे बड़ी साज़िश रची जाती है. जैसा कि सीसीटीवी वीडियो में दिखता है सोनाली फोगाट को सुधीर और सुखविंदर ड्रग्स पिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं. हालांकि तस्वीर में ये भी दिख रहा है कि सोनाली सुधीर को रोक रही है.

अब गोवा पुलिस गोवा के कर्लिस क्लब में सोनाली फोगाट की मौत के सुराग तलाश रही है और सोनाली का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है. 'आज तक' भी सोनाली फोगाट की मौत के उस रहस्य तक पहुंचना चाहता है और देश के सामने वो सारे तथ्य, सारे सबूत रखना चाहता है, ताकि ये पता चल सके कि सोनाली फोगाट की मौत कैसे और क्यों हुई? अगर ये मर्डर है तो मर्डर कैसे किया गया?

आजतक की स्पेशल इनवेस्टिगेटिव टीम, गोवा के उन दो सीनियर डॉक्टरों में एक डॉक्टर के पास पहुंचती है, जिन्होंने 42 साल की सोनाली फोगाट की लाश का पोस्टमॉर्टम किया है. हमारी टीम ने गोवा के जीएमसी बेम्बोलिन अस्पताल के सीनियर डॉक्टर मंदर कंटक का स्टिंग ऑपरेशन किया. डॉक्टर मंदर ने इस दौरान जो खुलासा किया, यकीन मानिए आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे.

डॉ. मंदर कंटक, एसोसिएट प्रोफेसर, जीएमसी बेम्बोलिन, गोवा

रिपोर्टर- इंजरी बॉडी के किस पार्ट में है?

डॉ. मंदार कंटक- है बॉडी में है हर जगह है.

रिपोर्टर- पूरे बॉडी में इंजरी है?

डॉ. मंदार कंटक- more और लेस बाहर है हाथ में है पैर में है.

डॉ. मंदार कंटक- around legs, but, thai इधर इंजरी है.

डॉ. मंदार कंटक- किसी ने बोला वह गिरी और Hit the wall in the toilet that is what accused said

रिपोर्टर- अच्छा उसके यहां पर इंजरी है?

डॉ. मंदार कंटक- है, इसलिए बोला अंदर नहीं है बाहर है छोटा है लेकिन है इधर भी है छोटा है लेकिन है

डॉ. मंदार कंटक- We write a seven page report every detail written in that there is nothing left for discussion in that if further discussion is required it can only can after I get all the reports.

तो सुना आपने डॉक्टर मंदार कह रहे हैं कि पोस्टमॉर्टम में सोनाली की पूरी बॉडी पर चोट के निशान मिले हैं. हम आपको बता दें कि सोनाली फोगाट को पिछले मंगलवार यानी 23 अगस्त को गोवा के सेंट एंटनी हॉस्पिटल ने मृत घोषित कर दिया था. लेकिन सोनाली का परिवार गुरुवार यानी 25 अगस्त तक उसके पोस्टमॉर्टम की इजाज़त नहीं दे रहा था.

अब आजतक के खुफिया कैमरे पर डॉक्टर मंदार कंटक ने बड़ा खुलासा किया खुलासा ये कि सोनाली फोगाट के पोस्टमॉर्टम में दो दिन की देरी ड्रग्स ओवरडोज़ निर्धारण करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. डॉक्टर मंदार ये भी कहते हैं कि अब विसरा की जांच बिना किसी देरी के करनी चाहिए.

डॉ. मंदार कंटक- इसलिए बोल रहा हूं ना दो दिन के बाद दो दिन बैठकर बॉडी पर क्या कर रहे थे और किया तो क्या किया वह मुझे मालूम नहीं.

रिपोर्टर- आपके पास बॉडी 2 दिन बाद आई है?

डॉ. मंदार कंटक- नहीं बॉडी इधर थी लेकिन पोस्टमॉर्टम एक-दो दिन बाद हुआ ना.

डॉ. मंदार कंटक- लेकिन दो दिन बाद उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट दिया. उसमें एक ही लाइन लिखा नेचुरल कुछ नहीं इंजरी कुछ नहीं ऐसे पैच है. इतना बड़ा हमारा इतना बड़ा रिपोर्ट. उनका इतना बड़ा रिपोर्ट.

डॉ. मंदार कंटक- We did things from blind point of view blind case and brought it to register what they have done and forcing them in that direction. Otherwise I don’t know which direction they they would gone.

रिपोर्टर- Drugs not poison?

डॉ. मंदार कंटक- drugs ही poison हैं ना

रिपोर्टर- अच्छा

डॉ. मंदार कंटक-Narcotics drugs and psychotropic drug every thing which is harm is poison, उसमें कॉन्बिनेशन क्या है. अल्कोहल हो सकता है. दूसरा हो सकता है. हमको मालूम नहीं है. आना मांगता है. I hope it comes positive क्योंकि ये drugs ना especially psychedelics and all this they are transient they have taken only For only effect for few hours.

डॉ. मंदार कंटक- I hope they get it done fast, that is only I hope.

रिपोर्टर- तो कब भेजना है यह पुलिस डिसाइड करती है?

डॉ. मंदार कंटक- हमने रिजर्व रखा है ना वह टेस्टिंग विसरा सबके लिए जा रहा है ना. goes in favour of all the drugs things Who is in favour of drugs related.

रिपोर्टर- तो ये हार्टअटैक हुआ या क्या हुआ?

डॉ. मंदार कंटक- हार्ट अटैक का कुछ नहीं है उसमें लेकिन हमने टेस्ट के लिए रखा है.

तो सुना आपने सोनाली फोगाट का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर मंदार कह रहे हैं कि सोनाली की बॉडी में ड्रग्स मिला है, और अब सोनाली फोगाट के विसरा की जांच जितनी जल्दी हो सके, करनी चाहिए. ड्रग्स और सोनाली फोगाट की मौत ने एक बार फिर से गोवा पर बट्टा लगा दिया है. आखिर गोवा में चल क्या रहा है?