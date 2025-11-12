scorecardresearch
 

दिल्ली ब्लास्ट: पुलिस हिरासत में फरीदाबाद का कार डीलर, पुराने वाहनों की बिक्री के लिए नए निर्देश

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला के पास हुए जोरदार धमाके में इस्तेमाल कार फरीदाबाद के एक डीलर से खरीदी गई है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस डीलर को हिरासत में ले लिया है. उसका नाम अमित बताया जा रहा है. इसके साथ ही कार डीलरों को नए निर्देश जारी किए गए हैं.

फरीदाबाद के रॉयल कार प्लाजा के मालिक से पुलिस पूछताछ कर रही है. (File Photo: ITG)
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किला विस्फोट मामले में फरीदाबाद के एक कार डीलर को हिरासत में लिया है. इसी डीलर से आतंकियों ने आई-20 कार खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल धमाके के लिए किया गया था. इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर के सभी सेकेंड-हैंड कार डीलरों को वाहनों की बिक्री का विवरण सत्यापित करने और पुलिस के साथ साझा करने का निर्देश दिया गया है. 

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित रॉयल कार प्लाजा के मालिक अमित को सोमवार देर रात हिरासत में लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस की टीम आई-20 के खरीद-फरोख्त की श्रृंखला पता लगा रही है. यह भी जांच किया जा रहा है कि कार आतंकियों के हाथ कैसे लगी. उसको शोरूम में कौन लाया और किसके जरिए उमर नबी संपर्क में आया. 

पुलिस डीलरशिप के रिकॉर्ड, लेन-देन लॉग और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है. हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफ़ेसर डॉ. उमर नबी के बारे में माना जा रहा है कि लाल किले के पास हुए विस्फोट के समय वो कार चला रहा था. पुलिस ने सभी पुरानी कारों की डीलरशिप को शामिल करते हुए एक व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया है.

Delhi Blast

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के 15 जिलों के सभी पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को स्थानीय कार डीलरों के साथ बैठक करने के लिए कहा गया है. सभी एसएचओ को बिक्री और खरीद के रिकॉर्ड की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया गया है. उन्हें खासकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के खरीदारों का विवरण एकत्र करने का भी काम सौंपा गया है.

हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी राष्ट्रीय राजधानी से सटे अपने-अपने इलाकों में समानांतर सत्यापन के लिए लगाया गया है. इसके जरिए पुलिस उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो लोग नकली पहचान पत्र के जरिए वाहन खरीदे हैं. इस बीच समन्वय को मजबूत करने और वाहन सत्यापन मानदंडों का अनुपालन करने के लिए कार डीलरों के साथ बैठक हुई है.

इसके साथ ही कार डीलरों को सलाह दी गई कि वे उचित बिक्री-खरीद रिकॉर्ड बनाए रखें. कोई भी वाहन बेंचने से पहले खरीदने वाले के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस प्रूफ जैसे प्रमाण सत्यापित करें. उन्हें किसी भी संदिग्ध खरीदार की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए कहा गया है. बताते चलें कि दिल्ली के आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में लोग कार खरीदने आते हैं.

---- समाप्त ----
