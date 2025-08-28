बेटे ने कुल्हाड़ी से किए मां के टुकड़े, पति ने गर्भवती पत्नी को काट डाला... दिल दहला देंगी ये दो खौफनाक वारदात

एक बेटा पहले कुल्हाड़ी से अपनी मां के टुकड़े करता है. फिर लाश के उन टुकड़ों को घर में बिखेर देता है. इसके बाद वो उन टुकड़ों के बीच बैठकर मिट्टी से खेलने लगता है. खेलता ही नहीं, बल्कि गाना भी गाने लगता है. ये खौफनाक मंजर देखकर हर कोई हैरान हो जाता है. दिल दहला देने वाली ये वारदात छत्तीसगढ़ की है. ऐसा ही एक मामला हैदराबाद से भी सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला के टुकड़े किए गए. इस खौफनाक करतूत को किसी और ने नहीं बल्कि उस महिला के पति ने ही अंजाम दिया.

जशपुर में कुल्हाड़ी से काटकर मां का कत्ल

वो गुनगुना रहा था. गुनगुनाते हुए मिट्टी के साथ खेल रहा था. लेकिन उसके गाने और खेल की जो हकीकत सामने आई, वो सुनकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. उस शख्स ने गाना गुनगुनाने से बस कुछ पल पहले ही अपनी मां को गला घोंट कर मारा था. मां को मारने के बाद कुल्हाड़ी से उसकी लाश के कई टुकड़े किए. टुकड़ों में बंटी मां की लाश उस वक्त भी उसके पास जमीन पर पड़ी थी. कुल्हाड़ी से कटी फटी उस मां की लाश के टुकड़ों की तस्वीरें ना आप देख सकते हैं, ना हम आपको दिखा सकते हैं.

इस शख्स की करतूत सोच से भी परे की चीज है. एक बेटा पहले अपनी मां को कुल्हाड़ी से काटता है. घर में ही लाश के टुकड़ों को बिखेरता है. और फिर मिट्टी की कयारी बना बना कर गाना गाता है. हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी बेटे के हाथों किसी मां के कत्ल का ये पहला मामला हो. लेकिन जिस तरह यहां बेटा मां की लाश के टुकड़ों के करीब बैठकर गाना गा रहा है, वो दिल को छलनी कर जाता है.

इत्तेफाक से पड़ोसियों ने ये सब कुछ देख लिया और पुलिस को खबर दी. जब पुलिस घर में आई तब वो भी घबरा उठी. अब वही कातिल बेटा उसी कुल्हाड़ी से पुलिस पर हमला करता है. उसे काबू करने में खुद पुलिस को दो तीन घंटे लग जाते हैं. ये दहला देने वाला मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर का है.

फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस बेटे ने ऐसा क्यों किया? बेटे की मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए उसकी डॉक्टरी कराई जा रही है.

हैदराबाद में दिल दहला देने वाली वारदात

छत्तीसगढ़ के जशपुर से 1176 किलोमीटर दूर हैदराबाद के मेडीपल्ली इलाके में मौजूद है बालाजी हिल्स. और इसी इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर सामने आती है. सीसीटीवी कैमरे की घड़ी के मुताबिक, उस वक्त शाम के सात बजकर 10 मिनट हुए थे. तारीख 23 अगस्त दिख रही है. तस्वीर एक गली की है, चूकि शाम का वक्त है तो कुछ लोग अपने घरों के बाहर बैठे हैं. कुछ आ जा रहे हैं. तभी कैमरे की दाईं तरफ से एक शख्स बाहर निकलता है. पीठ पर पिट्ठू बैग है. और हाथ में प्लास्टिक की एक थैली. कुछ ही सेकंड में वो कैमरे से बाहर निकल जाता है.

उसी कॉलोनी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मूसी नदी है. इन नदी में इस वक्त एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है. इस सर्च ऑपरेशन की वजह सीसीटीवी कैमरे की वही तस्वीर है. दरअसल, इस मूसा नदी में एक महिला की लाश के कुछ टुकडो़ं को ढूंढने की कोशिश की जा रही है. उस महिला का नाम स्वाति था.

दरअसल, स्वाति वहां अपने पति महेंद्र के साथ रहा करती थी. साल भर पहले ही अप्रैल 2024 में महेंद्र और स्वाति ने लव मैरिज की थी. हालांकि दोनों के ही परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे. स्वाति 5 महीने की गर्भवति थी. शादी के बाद से ही पति पत्नी में झगड़ा होना शुरु हो गया. यहां तक की एक बार तो स्वाति ने पुलिस थाने जाकर महेंद्र के खिलाफ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट भी लिखाई थी.

कुछ वक्त के लिए स्वाति ने कॉल सेंटर में काम भी किया था. महेंद्र को उसका ये काम पसंद नहीं था. वो स्वाति पर शक करता था. उसे लगता था स्वाति का किसी और के साथ अफेयर है. इसे लेकर वो कई बार स्वाति को पीटता भी था.

22 अगस्त की सुबह स्वाति ने महेंद्र को बताया की वो मायके जा रही है और कुछ वक्त वहीं रहेगी. इस बात पर फिर से झगड़ा शुरु हो गया. शक्की महेंद्र ने इसी के बाद स्वाति को रास्ते से ही हटाने का फैसला कर लिया.

23 अगस्त की सुबह वो बाजार से एक हेक्सा ब्लेड खरीद कर लाया. फिर शाम को पहले उसने स्वाति का गला घोंटा और इसके बाद उसी हेक्सा ब्लेड से उसके लाश के कई टुकड़े कर दिए. शाम होने के बाद वो पिट्ठू बैग और प्लास्टिक की पॉलिथिन में किस्तों में लाश के टुकड़े इसी तरह घर से लेकर निकलता और उसी मूसी नदी में फेंक देता.

23 अगस्त की रात साढ़े तीन घंटे में उसने घर से मूसी नदी तक के कुल 3 चक्कर काटे. हर बार वो लाश के टुकड़़ों के साथ वहां पहुंचा और टुकड़ों को ठिकाने लगाकर आया. कत्ल से पहले झगड़े के दौरान स्वाति की चीख पड़ोसियों ने भी सुनी थी. फिर रात को बार-बार बैग और पॉलिथिन लेकर महेंद्र का घर से निकलना उन्हें अजीब लग रहा था.

इसी के बाद एक पड़ोसी इस बात की खबर पुलिस को देता है. पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंचती है. जब पुलिस घर में दाखिल होती है तो वहां से उसे स्वाति का धड़ और एक पैर मिलता है. इसी के साथ फौरन पुलिस महेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है. फिलहाल पुलिस स्वाति की लाश के बाकी टुकड़ों की तलाश के लिए बडे़ पैमाने पर मूसी नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है.

(रायपुर से आज तक ब्यूरो और हैदराबाद अब्दुल बशीर का इनपुट)

