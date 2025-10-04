Uttar Pradesh: प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही मासूम बच्ची को मां ने प्रेमी संग मिलकर मार डाला

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक महिला और उसके प्रेमी को तीन साल की मासूम बेटी की हत्या करने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया है. इन दोनों पर हत्या करने के बाद दूसरों को झूठा फंसाने की कोशिश करने का भी आरोप है. पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया. इस मामले की विस्तृत जांच जारी है.

एसपी (ग्रामीण) तेजवीर सिंह ने बताया कि ये घटना 1 अक्टूबर को सामने आई. सीमा उर्फ ​​लाली नामक महिला ने नरौरा थाने में शिकायत दर्ज कराई. उसने पुलिस को बताया कि लालतरेश और उसके कुछ साथियों ने उसकी बेटी दिव्यांशी का अपहरण कर लिया है. उनका इरादा उसकी हत्या करने का है. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर लिया.

इस मामले की जांच शुरू होने से पहले ही पुलिस को दिव्यांशी का शव एक नहर में मिला. पुलिस ने जांच तेज कर दी. इस दौरान पुलिस को पता चला कि सीमा की शिकायत झूठी थी. उसने ही अपने प्रेमी यतेंद्र के साथ मिलकर बच्ची की हत्या की थी. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कुबूल कर लिया.

सीमा ने पुलिस को बताया कि उसके पति की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी. वो यतेंद्र के साथ रह रही थी. उसकी बेटी दिव्यांशी अक्सर उसे परेशान करती थी. वो जब काम पर जाती, तो दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते. इसके साथ ही अहमदगढ़ के रहने वाली एक स्थानीय महिला लालतरेश के साथ सीमा और यतेंद्र का विवाद चल रहा था.

इस विवाद का फायदा उठाने के लिए सीमा और यतेंद्र ने एक साजिश रची. उन्होंने फैसला किया कि वे बच्ची की हत्या करेंगे और इसके लिए लालतरेश और उसके साथियों को दोषी ठहराएंगे. साजिश के तहत दोनों आरोपियों ने मिलकर बच्ची की हत्या कर दी. उसके शव को ले जाकर नरौरा गंगा नहर में फेंक दिया. इसके बाद थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा दी.

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि दिव्यांशी उनकी जिंदगी में एक बाधा बन गई थी. इसके चलते दंपति ने उसे मार डालने का फैसला किया. उसकी हत्या करने के बाद उसका शव को नहर में फेंक दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

