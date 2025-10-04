scorecardresearch
 

Feedback

Uttar Pradesh: प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही मासूम बच्ची को मां ने प्रेमी संग मिलकर मार डाला

बुलंदशहर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक हृदय विदारक घटना सामने आई है. एक मां ने अपने प्रेम संबंध में बाधा बन रही अपनी तीन साल की बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न केवल बच्ची की हत्या की, बल्कि दूसरों को फंसाने की साजिश भी रची.

Advertisement
X
बुलंदशहर पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, मां और प्रेमी ने कुबूला गुनाह. (Photo: X/@bulandshahrpol)
बुलंदशहर पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, मां और प्रेमी ने कुबूला गुनाह. (Photo: X/@bulandshahrpol)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक महिला और उसके प्रेमी को तीन साल की मासूम बेटी की हत्या करने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया है. इन दोनों पर हत्या करने के बाद दूसरों को झूठा फंसाने की कोशिश करने का भी आरोप है. पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया. इस मामले की विस्तृत जांच जारी है.

एसपी (ग्रामीण) तेजवीर सिंह ने बताया कि ये घटना 1 अक्टूबर को सामने आई. सीमा उर्फ ​​लाली नामक महिला ने नरौरा थाने में शिकायत दर्ज कराई. उसने पुलिस को बताया कि लालतरेश और उसके कुछ साथियों ने उसकी बेटी दिव्यांशी का अपहरण कर लिया है. उनका इरादा उसकी हत्या करने का है. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर लिया.

इस मामले की जांच शुरू होने से पहले ही पुलिस को दिव्यांशी का शव एक नहर में मिला. पुलिस ने जांच तेज कर दी. इस दौरान पुलिस को पता चला कि सीमा की शिकायत झूठी थी. उसने ही अपने प्रेमी यतेंद्र के साथ मिलकर बच्ची की हत्या की थी. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कुबूल कर लिया.

Advertisement

Bulandshahr Murder Case

सम्बंधित ख़बरें

39 Crore Insurance Fraud Case
60 बीमा पॉलिसी, 39 करोड़ और 3 लाशें... मां-बाप और बीवी का कातिल ऐसे बना 'मौत का सौदागर' 
Religious Conversion Racket in Uttar Pradesh
लखनऊ के पास धर्मांतरण का जाल... इलाज के नाम पर हिंदुओं को ऐसे बना रहे ईसाई 
Woman files complaint about husband's affair
दबिश के नाम महिला कांस्टेबल के साथ डेटिंग, SI पति की फोटो और चैट लेकर पुलिस के पास पहुंची पत्नी 
Call for peace after Friday prayers, emphasis on maintaining law and order.
'कानून हाथ में न...' जुमे पर मौलाना की शांति अपील 
Alert for Friday prayer in Bareilly: Internet shut down for 48 hours, surveillance by drone.
बरेली: जुमे की नमाज पर हाई अलर्ट, सुरक्षा के क्या-क्या इंतजाम?  

सीमा ने पुलिस को बताया कि उसके पति की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी. वो यतेंद्र के साथ रह रही थी. उसकी बेटी दिव्यांशी अक्सर उसे परेशान करती थी. वो जब काम पर जाती, तो दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते. इसके साथ ही अहमदगढ़ के रहने वाली एक स्थानीय महिला लालतरेश के साथ सीमा और यतेंद्र का विवाद चल रहा था. 

इस विवाद का फायदा उठाने के लिए सीमा और यतेंद्र ने एक साजिश रची. उन्होंने फैसला किया कि वे बच्ची की हत्या करेंगे और इसके लिए लालतरेश और उसके साथियों को दोषी ठहराएंगे. साजिश के तहत दोनों आरोपियों ने मिलकर बच्ची की हत्या कर दी. उसके शव को ले जाकर नरौरा गंगा नहर में फेंक दिया. इसके बाद थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा दी.

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि दिव्यांशी उनकी जिंदगी में एक बाधा बन गई थी. इसके चलते दंपति ने उसे मार डालने का फैसला किया. उसकी हत्या करने के बाद उसका शव को नहर में फेंक दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement