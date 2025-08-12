झारखंड में महिला से गैंगरेप, छोटी बहन के सामने हुई दरिंदगी, दो आरोपी गिरफ्तार

झारखंड के पलामू जिले में 22 वर्षीय एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात सामने आई है. इस घटना को दो दरिंदों ने मिलकर अंजाम दिया. हैरान की बात यह है कि ये हैवानियत पीड़िता की छोटी बहन की आंखों के सामने हुई.

इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है.

पलामू की पुलिस अधीक्षक रीसमा रमेशन ने मंगलवार को यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि पीड़िता और उसकी बहन नौकरी की तलाश में पंजाब जाने के लिए डाल्टनगंज स्टेशन पर बैठे हुए थे. दोनों ट्रेन का इंतजार कर रहे थे.

इसी बीच दो लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे. उन दोनों ने खुद को पुलिसवाला बताया. इसके बाद पीड़िता और उसकी बहन को धमकाते हुए चुपचाप अपने साथ चलने के लिए कहा.

एसपी ने बताया, "आरोपी दोनों बहनों को चैनपुर थाना क्षेत्र में एक सुनसान जगह पर ले गए. वहां उन दोनों ने बड़ी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार किया. इसके बाद उन्हें बाइक पर बैठाकर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे.

Advertisement

तभी रास्ते में छोटी बहन बाइक से नीचे कूद गई. वो जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने लगी. उसकी आवाज सुन लोग पहुंचे और आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया."

पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर और बयान के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. उन दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया.

पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन पर जाकर साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं. मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बताते चलें कि मई में झारखंड के बोकारो में एक महिला के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था. पीड़ित दंपत्ति मजदूरी करता था. वारदात के दिन दोनों अपनी दिहाड़ी करके घर लौट रहे थे.

तभी रास्ते में चार लोगों ने उनको घेर लिया. एक निर्माणाधीन स्कूल के अंदर ले जाकर पहले पति के हाथ-पैर बांधे गए, फिर महिला के साथ दिल दहला देने वाली दरिंदगी की गई.

---- समाप्त ----