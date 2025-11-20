scorecardresearch
 

पहले एसिड अटैक किया, फिर छत से धक्का दे दिया... पति के जुल्मों की शिकार ममता की दर्दनाक कहानी

हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. घरेलू कलह इतनी बढ़ी कि एक पति ने पहले अपनी बीमार पत्नी पर एसिड फेंका और फिर उसे छत से धक्का देकर मौत के हवाले कर दिया. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है.

हिमाचल प्रदेश के मंडी में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. (Photo: Representational)
हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. यहां सैन मोहल्ला में रहने वाली ममता ठाकुर ने बुधवार देर रात PGI चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी मौत की कहानी 15 नवंबर की उस भयावह दोपहर से शुरू होती है, जब उसके पति नंद लाल ने पहले उस पर एसिड अटैक किया और फिर उसे छत से धक्का दे दिया.

पुलिस के मुताबिक, नंद लाल ममता के साथ लगातार मारपीट करता था. उसे उसके रिश्तेदारों का आना-जाना भी घर में पसंद नहीं था. दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. ममता बीमार चल रही थी. पति से तंग आकर उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा था. इसमें अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. इस वजह से नंद लाल पूरी तरह से भड़क गया.

15 नवंबर की बात है. नंद लाल और ममता के बीच एक बार फिर झगड़ा शुरू हुआ. इसके बाद नंद लाल ने गुस्से में ममता पर तेजाब फेंक दिया. इससे पहले की पीड़िता संभल पाती आरोपी ने उसे छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया. ममता खून से लथपथ दर्द से तड़पती हुई जमीन पर पड़ी रही. आरोपी मौके से फरार हो गया. इसी बीच आसपास के लोग मौके पर पहुंचे.

लोगों ने ममता को मंडी अस्पताल पहुंचाया. उसकी हालत नाज़ुक देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया. वहां डॉक्टरों ने चार दिन तक उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तेजाब से जल चुके अंग और गंभीर घाव उसकी ताकत को धीरे-धीरे खत्म करते रहे. आखिरकार बुधवार की देर रात ममता जिंदगी की जंग हार गई. उसकी सांसें थम गईं.

पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शुरुआत में नंद लाल के खिलाफ हत्या के प्रयास की FIR दर्ज की थी. लेकिन ममता की मौत के बाद अब FIR में हत्या की धाराएं जोड़ दी जाएंगी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई जारी है और मामले की विस्तृत जांच अभी भी जारी है.

मंडी पुलिस द्वारा गुरुवार को जारी बयान में इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा गया कि यह वारदात सैन मोहल्ला में हुई. आरोपी नंद लाल ने अपने घर की छत से पत्नी को धक्का दिया था. यह भी सामने आया है कि घरेलू विवाद के अलावा ममता की बीमारी और उसके मायके पक्ष के लोगों का घर में आने से रोकने की वजह से दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था.

---- समाप्त ----
