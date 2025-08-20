Uttar Pradesh Crime: बलिया में 'रोटी' को लेकर हुआ बवाल, पत्नी ने पति के सीने पर किया चाकू से वार

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में घरेलू विवाद के दौरान जानलेवा हमले की घटना सामने आई है. यहां पति और पत्नी के बीच हुआ मामूली घरेलू विवाद खून-खराबे का रूप ले लिया. महिला ने चाकू से अपने पति पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद मऊ के एक बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

डीएसपी आलोक गुप्ता ने बताया कि ये घटना जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र के महावीर अखाड़ा मोहल्ले में मंगलवार रात हुई. घायल पति की पहचान संजय कुमार (28) के रूप में हुई है. वहीं आरोपी महिला का नाम लालबुची देवी है. दोनों के बीच घर में खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस जांच में सामने आया कि घर में आटा खत्म हो गया था. इस वजह से लालबुची देवी ने परिवार के लिए 'खिचड़ी' बना दी थी.

संजय कुमार देर रात जब अपने घर लौटा तो उसने पत्नी से 'रोटी' बनाने के लिए कह दिया. घर में आटा न होने की बात कहकर उसकी पत्नी ने रोटी बनाने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई. इसके बाद माहौल इतना गरमा हो गया कि गुस्से में आई लालबुची देवी ने रसोई से चाकू उठाया और अचानक अपने पति के सीने पर वार करना शुरू दिया. संजय के चीखने की आवाज सुन लोग आए.

स्थानीय लोगों ने तुरंत उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मऊ रेफर कर दिया. वहां एक बड़े अस्पताल में संजय का इलाज जारी है. इस घटना की जानकारी पुलिस को मिल गई है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है. हालांकि, पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है. हर पहलू की जांच हो रही है.

बताते चलें कि इसी साल मई में अवैध संबंधों की वजह से एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी. 10 मई को जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में क्षत-विक्षत लाश मिली थी. मृतक की पहचान देवेंद्र कुमार के रूप में हुई. इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को उसकी पत्नी पर शक हुआ. उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था.

