'मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी', मुंबई से लौटी पत्नी ने पति का किया मर्डर, फिर शव को...

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां भिंजपुर गांव में रहने वाले संतोष भगत (43) की हत्या उनकी पत्नी मंगरीता भगत ने कर दी. बताया जा रहा है कि मंगरीता कुछ दिन पहले ही मुंबई से गांव लौटी थी. पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद चल रहा था और यह विवाद इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में लोहे के हथौड़े से पीट-पीटकर पति की हत्या कर दी.

जानकारी के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी पत्नी ने संतोष भगत के शव को एक कंबल में लपेटा और ट्रॉली बैग में डालकर घर के अंदर छिपा दिया. इसके बाद उसने कोरबा में रहने वाली अपनी मंझली बेटी को फोन कर बताया और कहा कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी है और शव को घर में सूटकेस में रख दिया है.

बेटी ने दी पुलिस को सूचना

मां की यह बात सुनकर बेटी घबरा गई. वह तुरंत अपने पति के साथ गांव पहुंची और अपने बड़े पिता विनोद मिंज को पूरी बात बताई. विनोद मिंज ने बिना देर किए दुलदुला पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर की तलाशी ली. वहां उन्हें लाल रंग का ट्रॉली बैग मिला. जब बैग खोला गया तो उसमें संतोष भगत का शव मिला. शव को कंबल से ढंका गया था और मुंह व हाथों पर खून के निशान थे, जिससे साफ था कि हत्या किसी भारी या धारदार वस्तु से की गई थी.

पुलिस जांच में जुटी, पत्नी मुंबई भागी

परिजनों ने बताया कि मंगरीता मुंबई में काम करती थी और कुछ दिन पहले ही गांव आई थी. हत्या के बाद वह फिर मुंबई भाग गई. घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी शशि मोहन सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि मृतक के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने दुलदुला थाना में केस दर्ज किया है.

पुलिस की टीम मुंबई हुई रवाना

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से यही स्पष्ट होता है कि पत्नी ने गुस्से में हत्या की है, लेकिन वास्तविक कारण आरोपी से पूछताछ के बाद ही सामने आएगा. फिलहाल पुलिस की टीम मुंबई रवाना हो चुकी है ताकि वहां से आरोपी मंगरीता को गिरफ्तार किया जा सके और घटना की सटीक वजह का पता लगाया जा सके.

