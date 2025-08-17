scorecardresearch
 

मदद को नहीं रुके लोग, बाइक से बांधा बीवी का शव, वायरल हुआ वीडियो... नागपुर में AI से पकड़ा गया 'कातिल'

महाराष्ट्र के नागपुर में एक हृदयविदारक हादसे के एक हफ्ते बाद पुलिस ने आखिरकार आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. यह वही मामला है जिसमें एक पति सड़क हादसे के बाद अपनी पत्नी का शव मोटरसाइकिल से बांधकर ले जाने के लिए मजबूर हो गया था.

महाराष्ट्र के नागपुर में एक हृदयविदारक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल. (Photo: Screengrab)

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे देखकर लोगों के दिल दहल गए थे.

जानकारी के मुताबिक, 9 अगस्त को नागपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे पर अमित यादव अपनी पत्नी ग्यारसी के साथ बाइक से जा रहे थे. अचानक तेज रफ्तार से आए एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी.

हादसे में ग्यारसी सड़क पर गिर पड़ीं और ट्रक उन्हें कुचलता हुआ फरार हो गया. अमित ने कई राहगीरों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी नहीं रुका.

इसके बाद मजबूरन अमित ने अपनी पत्नी के शव को बाइक से बांधा और घर की ओर रवाना हो गए. इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

इस घटना के बाद देवलापार पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रक और उसके ड्राइवर की पहचान करना थी. शुरुआत में कोई सुराग हाथ नहीं लगा, लेकिन पुलिस ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया.

पुलिस ने महाराष्ट्र एडवांस्ड रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनहैंस्ड लॉ एनफोर्समेंट (AI-MARVEL) सिस्टम की मदद से सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इस हाईटेक AI टेक्नोलॉजी ने पुलिस को बड़ी कामयाबी दिलाई.

फुटेज से आरोपी ट्रक चालक की पहचान यूपी के फर्रुखाबाद निवासी सत्यपाल राजेंद्र (28) के रूप में हुई. पुलिस ने 16 अगस्त को ट्रक को जब्तकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

अमित यादव और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के करणपुर गांव के रहने वाले हैं. हादसे के दिन वे नागपुर के लोनारा से गांव लौट रहे थे. लेकिन रास्ते में ग्यारसी की मौत ने सबकुछ बदल दिया.

इसके बाद पुलिस की एक वैन ने शव को मोटरसाइकिल से उतारकर नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां पोस्टमार्टम किया गया.

