कुशीनगर में ग्राम प्रधान के भाई की बेरहमी से पीटकर हत्या, 17 पर केस दर्ज, 2 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकुहीराज क्षेत्र में ग्राम प्रधान के भाई की हत्या की वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया. ये मामला गोसाईंपट्टी गांव का है, जहां शुक्रवार रात प्रधान शंभू यादव के भाई भोला यादव (52) की पड़ोसियों से विवाद के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई. इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए दो को गिरफ्तार कर लिया है.

तमकुहीराज के क्षेत्राधिकारी राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि ये घटना शुक्रवार देर रात हुई. गांव में किसी पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने भोला यादव को उसके घर से बाहर घसीट लिया. लाठी-डंडों और पत्थरों से बर्बर हमला कर दिया. गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही पीड़ित की मौत हो गई. इसके बाद पुलिस को वारदात की सूचना दी गई.

मृतक की पत्नी ने अपने बयान में आरोप लगाया कि तमकुहीराज तहसील कार्यालय में संविदा कर्मचारी मुकेश यादव ने 16 लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपी न केवल भोला यादव को घर से जबरन खींचकर ले गए, बल्कि उसे तब तक पीटा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया. इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.

इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. शनिवार सुबह ग्रामीणों ने तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए चखनी चौराहे पर जाम लगा दिया. सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. हालात बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. काफी देर तक चली मशक्कत और पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खत्म किया.

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी की तलाश के लिए दो पुलिस टीमें गठित की गई हैं. सभी आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. इस घटना के बाद से गोसाईंपट्टी गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने.

इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस लगातार गश्त कर रही है. इस बर्बर हत्या ने कुशीनगर के ग्रामीण अंचल में दहशत फैला दी है. लोग इसे स्थानीय राजनीति और पुरानी दुश्मनी की देन बता रहे हैं. वहीं, मृतक परिवार न्याय और सुरक्षा की मांग पर अड़ा है. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द बाकि सभी आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे.

