'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता अमित जानी को बम से उड़ाने की धमकी, संभल में FIR दर्ज, आरोपी की तलाश में पुलिस

विवादित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' के बाद 'संभल फाइल्स' पर काम कर रहे निर्माता अमित जानी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. उन्होंने गृह मंत्रालय और संभल पुलिस को इस धमकी की जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी को ट्रेस कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, धमकी देने वाले शख्स ने खुद को मोहम्मद शब्बीर बताया. उसने कहा कि 'संभल फाइल्स' की शूटिंग के दौरान उनको उनकी डिफेंडर कार सहित बम से उड़ा देगा. इस धमकी के बाद वाई कैटेगरी सिक्टोरी प्राप्त अमित जानी ने तुरंत गृह मंत्रालय को सूचित किया. इसके साथ ही संभल जिले के पुलिस अधीक्षक को ईमेल भेजकर पूरी घटना की जानकारी दी है.

सूत्रों के मुताबिक, अमित जानी ने हाल ही में संभल में पहुंचकर 1978 के सांप्रदायिक दंगे और पिछले वर्षों के दौरान हुई हिंसा को लेकर फिल्म बनाने की घोषणा की थी. उन्होंने इस फिल्म का नाम 'संभल फाइल्स' बताया था. इसके बाद ही वो संभल में दंगा पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे थे. शहर के तीर्थ स्थलों पर जाकर अपनी फिल्म के लिए रिसर्च कर रहे थे.

Advertisement

सोमवार को जब वे रामपुर से संभल लौट रहे थे, तब उनके पास एक कॉल आया. कॉलर ने खुद को कश्मीरी बताते हुए धमकी दी कि यदि फिल्म 'संभल फाइल्स' पर काम जारी रखा तो वो उनको जान से मार देगा. इसके बाद मंगलवार को संभल के हजरतनगर गढ़ी थाने में औपचारिक तहरीर दी गई. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 351(3) के तहत केस दर्ज किया गया है.

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुष्टि की है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. उन्होंने बताया, ''अमित जानी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने की सूचना हजरतनगर गढ़ी थाने में दी गई थी. जिस नंबर से कॉल की जानकारी दी गई है, उसे ट्रेस किया जा रहा है. जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.''

सूत्रों के अनुसार, संभल पुलिस की सर्विलांस टीम अब धमकी देने वाले नंबर की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है. वहीं दूसरी ओर इस धमकी के बाद पुलिस ने अमित जानी की सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच में सभी एंगल देखे जा रहे हैं. इसमें व्यक्तिगत दुश्मनी और धार्मिक नफरत भड़काने के प्रयास के मद्देनजर भी जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----