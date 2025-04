पंजाब में ISI समर्थित 2 टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 13 लोग गिरफ्तार, भारी संख्या में गोला-बारूद बरामद

In two intelligence-led ops, @PunjabPoliceInd has busted Babbar Khalsa International terror modules backed by ISI from #France, #Greece & #Pakistan.



Total 13 operatives arrested from both modules



Recovery: 2 RPGs (incl. launcher),2 IEDs (2.5 kg each), 2 kg RDX… pic.twitter.com/aZWBkioIZ0