आंध्र प्रदेश: वार्डन पर हथौड़े से किया जानलेवा हमला, जेल से ऐसे फरार हो गए दो कैदी

आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले से शुक्रवार शाम एक ऐसी वारदात सामने आई, जिसने जेल सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी. चोडावरम उप-जेल से दो कैदी हथौड़े से हमला कर जेल वार्डन को खून से लथपथ करने के बाद फरार हो गए. यह पूरी घटना महज कुछ मिनटों में घटित हुई और जेल प्रशासन कुछ कर भी नहीं पाया. कैदियों की पहचान 27 वर्षीय रामू और 30 वर्षीय कुमार के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, कुमार पंचायत सचिव रह चुका है. वो अप्रैल से रिमांड पर चल रहा था. उसे जेल में खाना पकाने की जिम्मेदारी दी गई थी. शुक्रवार को जब उसने रसोई का काम खत्म किया और चाबियां लौटाने पहुंचा, तभी उसने अचानक मुख्य वार्डन वी. वीरा राजू (45) पर हथौड़े से हमला बोल दिया. इस जानलेवा हमले के बाद वार्डन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे.

इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए कैदी रामू दूसरी तरफ के कमरे की ओर भागा, जहां सुरक्षाकर्मी आराम कर रहे थे. उसने कमरा बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई भी वार्डन की मदद के लिए बाहर न निकल सके. इसके बाद दोनों ने घायल वार्डन से मेन गेट की चाबियां छीनीं और देखते ही देखते जेल से बाहर निकल भागे. सीसीटीवी फुटेज में दोनों के कदम-कदम की हरकत कैद हो चुकी है.

कैदी द्वारा किए गए हमले में घायल मुख्य वार्डन वी. वीरा राजू.

एसपी तुहिन सिन्हा ने बताया कि रामू एक कुख्यात अपराधी है. उस पर संपत्ति अपराध से जुड़े छह मामले अनकापल्ली और विशाखापत्तनम में दर्ज हैं. वहीं, कुमार पर पेंशन फंड के दुरुपयोग का आरोप है. उसे अल्लूरी सीतारामाराजू जिले के अनंतगिरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था. दोनों अप्रैल से चोडावरम उप-जेल में बंद थे. बताया जा रहा है कि चोडावरम उप-जेल की क्षमता 16 कैदियों की है.

जेल प्रशासन के मुताबिक, इस घटना के समय जेल में केवल 10 कैदी मौजूद थे. छोटी जेल होने के बावजूद सुरक्षा इंतजामों को चकमा देकर फरार होना बड़ी चूक साबित हुआ है. फरारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों पर हत्या के प्रयास और जेल से भागने का केस दर्ज कर लिया है. कई पुलिस टीमें उनकी तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. बहुत जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है.

