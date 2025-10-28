लड़की का अपहरण, शादी का ड्रामा और पुलिस मुठभेड़... कन्नौज में धर्मांतरण की बड़ी साजिश बेनकाब

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के तालग्राम थाना क्षेत्र के ताहपुर गांव में नाबालिग छात्रा के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है. इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 18 साल के एक युवक को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी लड़की को फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया. सोशल मीडिया पर बुर्का पहने उसकी फोटो डालकर शादी का नाटक रचा. लेकिन लड़की किसी तरह बच निकली.

आरोपी की पहचान ताहपुर गांव के रहने वाले इमरान के रूप में हुई है. 26 अक्टूबर को वो 12वीं क्लास की एक छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. उनके जाने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें लड़की बुर्का पहने नजर आई. उस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा था, ''हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी.'' इस तस्वीर को देखकर लड़की के घरवालों के होश उड़ गए. उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के मुताबिक, पीड़ित लड़की किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकल भागी. उसने पुलिस को दिए बयान में बताया कि इमरान उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था और धमकी दे रहा था कि यदि उसने मना किया तो उसकी तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन लीक करके वायरल कर देगा. इस खुलासे के बाद एसपी ने फौरन पुलिस की एक टीम गठित की और आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

Advertisement

पुलिस को सोमवार देर रात एक गुप्त सूचना मिली कि इमरान अपने गांव के पास एक कोल्ड स्टोरेज के आसपास देखा गया है. सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया. जैसे ही पुलिस ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, उसने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी. इसके बाद वो नीचे गिर पड़ा. पुलिस ने उसे दबोच लिया.

पुलिस ने घायल आरोपी को तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, एक मिसफायर कारतूस और एक खाली खोल बरामद किया है. पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की शिकायत के आधार पर तालग्राम थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है.

---- समाप्त ----