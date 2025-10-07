बागपत में 12वीं के छात्र ने की खुदकुशी, परिजनों ने पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 12वीं कक्षा के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली. मृतक का नाम सनी था, जो कि किरथल गांव का रहने वाला था. सोमवार देर रात वो अपने ही घर में फंदे से लटका मिला. मंगलवार सुबह जब परिवार वालों ने उसके शव को फांसी के फंदे से झूलता देखा, तो हर तरफ मातम फैल गया. परिजनों का आरोप है कि सनी ने अपनी जान पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर दी है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला रमाला थाना क्षेत्र का है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि बीते 27 सितंबर को सनी और उसके दोस्तों का लूम गांव के कुछ युवकों से झगड़ा हुआ था. मामूली विवाद के बाद बात थाने तक पहुंची. 4 अक्टूबर को थाने में सनी और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. उसी दिन से पुलिसकर्मी सनी और उसके भाई बॉबी की तलाश में घर पहुंच रहे थे.

परिजनों के मुताबिक, घर पर बार-बार पुलिसवालों के आने की वजह से सनी डरा-सहमा रहने लगा था. वो स्कूल भी कम जाने लगा था. घरवालों से बात करना तक छोड़ दिया था. परिवार का दावा है कि पुलिस के दबाव ने उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह तोड़ दिया. सोमवार रात उसने अपने कमरे में फंदा लगा लिया. मंगलवार सुबह जब परिवार वालों ने दरवाज़ा तोड़ा, तो शव लटकता मिला.

इस बात की जानकारी सामने आते ही पूरे गांव में आक्रोश फूट पड़ा. लोग घर के बाहर जमा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को शव उठाने से रोक दिया गया. भीड़ और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई. थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह आत्महत्या का मामला है. परिवार द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी.

पुलिस ने सनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. पुलिस की कोशिश है कि किसी तरह की गलतफहमी या अफवाह से माहौल न बिगड़े. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सनी एक शांत स्वभाव का छात्र था और कभी किसी विवाद में नहीं पड़ा.

