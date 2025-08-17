Delhi: बेटे ने मां की लूटी इज्जत, चरित्र पर शक कर किया हैवानियत, पीड़िता की आपबीती

दिल्ली के हौज काजी इलाके में 39 वर्षीय बेटे ने अपनी मां के चरित्र पर सवाल उठाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. महिला ने बताया कि सऊदी अरब से लौटने के बाद बेटे ने पहले मारपीट की, फिर 11 और 14 अगस्त को चाकू-चीरा दिखाकर रेप किया. डर और शर्म के कारण उसने पहले शिकायत नहीं की. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अधिकारियों के मुताबिक, शिकायतकर्ता अपनी 25 वर्षीय बेटी के साथ हौज काजी पुलिस थाने पहुंची और आरोप लगाया कि उसका बेटा मोहम्मद फिरोज उर्फ सुहेल ने इस महीने कई बार उसके साथ मारपीट और यौन शोषण किया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, महिला ने बताया कि वह 25 जुलाई को अपने 72 वर्षीय पति और बेटी के साथ तीर्थयात्रा के लिए सऊदी अरब गई थी.

यात्रा के दौरान, उसके बेटे ने कथित तौर पर उसके पति के फोन पर कॉल किया और उस पर 'खराब चरित्र' का आरोप लगाया और अपने पिता से तुरंत दिल्ली लौटने और उसे तलाक देने की मांग की. 1 अगस्त को परिवार के घर लौटने के बाद, आरोपी ने कथित तौर पर अपनी मां के साथ मारपीट की और अगले दिन फिर से उस पर हमला करने का प्रयास किया.

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि अपनी सुरक्षा के डर से वह कुछ समय के लिए अपनी बड़ी बेटी के ससुराल चली गई. अधिकारी ने आगे बताया, उसने आगे आरोप लगाया कि 11 अगस्त को जब वह रात लगभग 9:30 बजे घर लौटी, तो उसके बेटे ने उससे अकेले में बात करने की जिद की. फिर उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, चाकू और कैंची दिखाकर धमकाया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया.

पुलिस ने बताया कि डर और शर्म के मारे उसने घटना के बारे में तुरंत कुछ नहीं बताया और अपनी बेटी के साथ उसी कमरे में सोने लगी. हालांकि, 14 अगस्त की सुबह लगभग 3:30 बजे आरोपी ने कथित तौर पर यही हरकत दोहराई, जिसके बाद महिला ने हिम्मत जुटाई और पुलिस से संपर्क किया. अधिकारी ने बताया कि बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. बता दें कि आरोपी स्नातक है, लेकिन फिलहाल बेरोजगार है, जबकि शिकायतकर्ता एक अनपढ़ गृहिणी है, जिसका पति एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है.

