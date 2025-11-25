शाहजहांपुर: धारदार हथियार से हमला कर 22 वर्षीय लड़की का मर्डर, खेत में मिली लाश

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक 22 वर्षीय युवती को किसी तेजधार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया. पुलिस के मुताबिक, महिला की लाश उसके गांव के पास एक खेत में मिली.

दरअसल, स्थानीय लोगों ने मंगलवार की सुबह खेत में एक लाश देखकर पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच से ही यह मामला संदिग्ध लग रहा था.

धारदार हथियार से वार

शाहजहांपुर के एडिशनल एसपी (सिटी) देवेंद्र कुमार ने बताया कि मृतका की बॉडी पर धारदार हथियार से चोट के कई निशान मिले हैं. जिससे साफ है कि महिला पर हमला किया गया था. पुलिस ने मौके का निरीक्षण करते हुए हथियार के उपयोग और घटना स्थल के आसपास मौजूद सबूत जुटाए हैं. शुरुआती निष्कर्ष हत्या की ओर इशारा करते हैं.

मृतका की पहचान

पुलिस ने मृतका की पहचान सेहरामऊ थाना क्षेत्र के इटौरा गोटिया गांव की रहने वाली मैना देवी (22) के रूप में की है. परिवार वालों ने भी शव की पहचान कर ली है. पुलिस अब उसके घरवालों और परिचितों से पूछताछ कर रही है, ताकि उसके हाल के हालात और किसी संभावित विवाद के बारे में जानकारी मिल सके.

रिलेशनशिप का विरोध

शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि मैना देवी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी. बताया जा रहा है कि उसके परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे. पुलिस इस एंगल को गंभीरता से देख रही है और यह जांच करने में जुटी है कि कहीं इस रिश्ते को लेकर कोई विवाद तो घटना की वजह नहीं बना.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सके. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद यह साफ होगा कि हमला कैसे और कब किया गया. पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कई टीमें काम कर रही हैं.



