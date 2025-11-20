पहले था ओलंपिक स्नोबोर्डर, अब बना ड्रग किंगपिन... US ने रखा 15 मिलियन डॉलर इनाम, जानें रायन वेडिंग की कहानी

FBI Most Wanted Ryan Wedding: अमेरिका ने पूर्व ओलंपिक स्नोबोर्डर और कथित ड्रग किंगपिन रायन वेडिंग की गिरफ्तारी पर घोषित इनाम को बढ़ा दिया है. इसी बीच कनाडाई अधिकारियों ने उसके ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े सात लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई दोनों देशों की संयुक्त ऑपरेशन ‘ऑपरेशन जाइंट स्लैलम’ के तहत हुई है.

कौन है रायन वेडिंग?

जांच करने वालों का मानना ​​है कि वेडिंग मेक्सिको में रह रहा है, लेकिन उन्होंने अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, होंडुरास, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका या कहीं और उसके होने की संभावना से इनकार नहीं किया है. FBI की वेबसाइट के मुताबिक, वेडिंग की जानकारी कुछ इस तरह प्रकार है-

नाम - रायन वेडिंग

उपनाम - जेम्स कॉनराड किंग, जेसी किंग, जायंट, पब्लिक एनिमी, एल जेफ

जन्मतिथि - 14 सितंबर, 1981

बाल - भूरे, दाढ़ी और/या मूंछें रख सकते हैं

आंखें - नीली

ऊंचाई - 6’3”

वज़न - 240 lbs. (अलग हो सकता है)

राष्ट्रीयता - कैनेडियन

जन्म स्थान - थंडर बे, कनाडा

वेडिंग एक ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाता था, जो रेगुलर तौर पर कोलंबिया से मेक्सिको और दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया होते हुए कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में दूसरी जगहों पर सैकड़ों किलोग्राम कोकीन भेजता था. FBI की बदनाम भगोड़ों की लिस्ट में उसका 535वां नाम है.

'आधुनिक जमाने का पाब्लो एस्कोबार'

वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान FBI डायरेक्टर काश पटेल ने 44 वर्षीय रायन वेडिंग को “मॉडर्न-डे पाब्लो एस्कोबार” बताया. उन्होंने कहा कि वेडिंग ने ऐसा नार्को-टेररिज्म और नार्को-ट्रैफिकिंग नेटवर्क खड़ा किया है, जैसा हमने कई सालों से नहीं देखा.

इनाम बढ़ाकर किया 15 मिलियन डॉलर

वेडिंग, FBI की Ten Most Wanted Fugitives लिस्ट में शामिल है. उसके बारे में माना जा रहा है कि वह इस समय मेक्सिको में कहीं छिपा है. उसके बारे में सूचना देने पर पहले 10 मिलियन डॉलर इनाम रखा गया था. जिसे बढ़ाकर 15 मिलियन डॉलर कर दिया गया है.

कई गंभीर मामलों में वॉन्टेड है वेडिंग

FBI एजेंट अकील डेविस ने बताया कि वेडिंग बेहद हिंसक और बेहद अमीर है. उसके खिलाफ कोकीन की तस्करी की साजिश, कोकीन के निर्यात की साजिश और हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोपों में 2024 में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था. वेडिंग 2002 साल्ट लेक सिटी ओलंपिक में कनाडा की ओर से स्नोबोर्डिंग भी कर चुका है.

कनाडा का सबसे बड़ा कोकीन सप्लायर

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी के मुताबिक वेडिंग कनाडा का सबसे बड़ा कोकीन डिस्ट्रिब्यूटर है और हर साल 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की ड्रग तस्करी कराता है. वह मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल के साथ मिलकर 60 मेट्रिक टन कोकीन हर साल अमेरिका के लॉस एंजिलिस तक ट्रकों के जरिए पहुंचाता है.

गिरफ्तारी की चेतावनी

पैम बॉन्डी ने साफ कहा- “हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे. तुम्हारे अपराधों का हिसाब होगा.” उन्होंने कहा कि वेडिंग की ड्रग सप्लाई हमारे बच्चों, दोस्तों और रिश्तेदारों की मौत की वजह बन रही है.

कनाडा में 7 लोग गिरफ्तार

कनाडाई अधिकारियों ने इस नेटवर्क से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें वेडिंग का वकील दीपक पराड़कर (62) भी शामिल है. उस पर आरोप है कि उसने वेडिंग को सलाह दी थी कि लंबित केस में एक गवाह को मार दिया जाए, ताकि केस खत्म हो जाए.

गोली मारकर गवाह की हत्या

जनवरी 2025 में कोलंबिया के मेडेलीन शहर के एक रेस्टोरेंट में उस गवाह के सिर में 5 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह हत्या वेडिंग के आदेश पर की गई, जिसने गलतफहमी में सोचा कि गवाह की मौत से उसके खिलाफ केस खत्म हो जाएगा और वह अमेरिका प्रत्यर्पित होने से बच जाएगा.

हत्यारों पर 2 मिलियन डॉलर का इनाम

अमेरिका ने इस हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी पर 2 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया है. कनाडा में गिरफ्तार लोगों के अलावा अमेरिका में भी तीन लोग पकड़े गए हैं.

फेक न्यूज वेबसाइट का मालिक भी गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए लोगों में गुरसेवक सिंह बल नाम का शख्स भी शामिल है, जो The Dirty News नामक फर्जी वेबसाइट का संस्थापक है. उसे गवाह और उसकी पत्नी की तस्वीर पब्लिश करने के लिए पैसे दिए गए थे, ताकि उनकी लोकेशन पता लगाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा सके.

एक्सट्रडिशन की कार्रवाई शुरू

अमेरिका अब कनाडा में गिरफ्तार सभी सात लोगों के प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग कर रहा है. वहीं मेडेलीन हत्या मामले में शामिल तीन आरोपी अमेरिका में पहले ही पकड़े जा चुके हैं.

मामले पर RCMP चीफ का बयान

कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) के कमिश्नर माइकल डुहमे ने इस मामल पर कहा कि रायन वेडिंग अभी भी कनाडा की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है.

अमेरिकी ट्रेजरी ने लगाया बैन

ऑपरेशन जाइंट स्लैलम के तहत अमेरिकी Treasury Department ने वेडिंग और उसकी पूरी नेटवर्क पर फाइनेंशियल सैंक्शंस (आर्थिक प्रतिबंध) भी लगा दिए हैं, जिससे उसके लेनदेन और संपत्ति को ब्लॉक किया जा सके.

