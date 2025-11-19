फिरोजपुर में RSS नेता के बेटे की हत्या की गुत्थी सुलझी, 2 आरोपी गिरफ्तार, पूरी साजिश का खुलासा

पंजाब के फिरोजपुर में RSS नेता के बेटे नवीन अरोड़ा हत्याकांड में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनकी पहचान हर्ष और कनव के रूप में हुई है. इस मामले में अभी तीन आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि नवीन की हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी.

और पढ़ें

15 नवंबर को फिरोजपुर के बस्ती भाटियां इलाके नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या की गई थी. नवीन को दो बाइक सवार हमलावरों ने उस वक्त निशाना बनाया, जब वह सड़क पर थे. हमलावरों ने बेहद नजदीक से गोलियां चलाईं और कुछ ही सेकंड में फरार हो गए. इस हत्या की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी साजिश 13 नवंबर को रची गई थी.

फिरोजपुर के SSP भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि उस दिन कनव का जन्मदिन था. इसी पार्टी में आरोपी एक साथ जुटे थे. इसी दौरान मर्डर की टाइमलाइन, लोकेशन और एस्केप रूट तक प्लान कर लिया गया. दो दिन बाद इसको अंजाम दे दिया गया. इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड जतिन काली है. उसने पैसे का लालच देकर अन्य आरोपियों को शामिल किया था.

पुलिस के मुताबिक, हत्याकांड को अंजाम देने से पहले आरोपी उत्तर प्रदेश गए थे, जहां से उन्होंने हथियार खरीदे. पुलिस की जांच में सामने आया कि वारदात वाले दिन बादल और एक आरोपी ने सीधे गोली चलाई, जबकि हर्ष और कनव बैकअप सपोर्ट में थे. हत्या के फौरन बाद ऑटो-रिक्शा ड्राइवर जतिन सक्रिय हो गया. उसने सबको बस स्टैंड तक छोड़ा, जहां से वे फरार हो गए.

Advertisement

SSP ने बताया कि शुरुआत में यह मामला व्यक्तिगत दुश्मनी का लग रहा था, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका को अभी नकारा नहीं गया है. पुलिस जांच कर रही है कि कहीं इस मर्डर के पीछे कोई बड़ा हाथ या किसी अन्य गैंग की भूमिका तो नहीं है. सभी आरोपी एक ही मोहल्ले के हैं. सामान्य किस्म के काम करते थे. लेकिन हत्या की प्लानिंग प्रोफेशनल तरीके से हुई है.

---- समाप्त ----