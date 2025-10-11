दूसरी शादी, जमीन और पैसे का झगड़ा... पति की हत्या कर कुएं में फेंका शव, 6 महीने बाद खुला राज!

झारखंड की राजधानी रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के बढ़ैया गांव में कत्ल की खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां पति की हत्या कर उसका शव खाली पड़े कुएं में फेंक दिया गया. छह महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी. लेकिन 10 अक्टूबर को जब पुलिस ने उस कुएं से शव बरामद किया, तो सामने आई एक खौफनाक सच्चाई. इस हत्या के पीछे खुद मृतक की पत्नी चंपा देवी उर्फ चंपा उरांव का हाथ था.

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान रामबली यादव के रूप में हुई है. चंपा और तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह पूरा मामला करीब छह महीने पुराना है. इस घटना का खुलासा तब हुआ जब मृतक के बेटे राहुल यादव, ने 7 अक्टूबर को चान्हो थाने में एक शिकायत दर्ज कराई. वाराणसी के लोहारपुर में रहने वाले राहुल ने पुलिस से कहा कि उन्हें संदेह है कि उनके पिता के साथ कुछ गलत हुआ है.

एसपी (ग्रामीण) प्रवीण पुष्कर ने बताया कि इस शिकायत के बाद रांची पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी. पुलिस जांच के दौरान पुलिस की नजर मृतक की दूसरी पत्नी चंपा देवी पर गई. चंपा की गतिविधियां शुरू से ही संदिग्ध थीं. जब उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, तो उसने हत्या की कहानी खुद बयान कर दी. उसने बताया कि उसके पति ने छह महीने पहले एक जमीन बेची थी.

उस सौदे से मिले पैसे उसने अपनी पहली पत्नी और बच्चों को भेज दिए. इसी बात से चंपा भड़क उठी. पैसे और संपत्ति के झगड़े ने धीरे-धीरे खौफनाक मोड़ ले लिया. इसी गुस्से में उसने अपने रिश्तेदार विष्णु उरांव की मदद से हत्या की साजिश रच डाली. इस योजना में दो अन्य लोग भी शामिल हुए. रात के अंधेरे में रामबली यादव की हत्या कर दी गई. शव को गांव के एक खेत में स्थित खाली पड़े कुएं में फेंक दिया.

एसपी ने बताया कि पुलिस ने चंपा देवी की निशानदेही पर जब उस कुएं की खुदाई करवाई, तो उसके अंदर से रामबली यादव का सड़ा-गला शव बरामद हुआ. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि चंपा देवी ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही हत्या में शामिल सभी चार आरोपियों चंपा देवी, विष्णु उरांव और दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 7.65 एमएम की तीन जिंदा गोलियां और दो मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं. एसपी ने कहा कि यह हत्या केवल पैसों के विवाद की वजह से हुई थी. मृतक की दूसरी पत्नी ने अपने ही रिश्तेदारों की मदद से पति को मौत के घाट उतार दिया और शव को छिपाने के लिए कुएं में फेंक दिया. चान्हो थाना पुलिस इस पूरे केस की चार्जशीट तैयार कर रही है.

---- समाप्त ----