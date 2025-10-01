Kota Crime: झगड़े में बीच-बचाव करना शख्स को पड़ा महंगा, रिश्तेदार ने गोली मारकर किया मर्डर

राजस्थान के कोटा जिले से एक सनसनीखेज कत्ल का मामला सामने आया है. जहां दो गुटों के बीच हुए झगड़े में बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. जिनसे पूछताछ की जा रही है.

कोटा पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना जिले के रामगढ़ गांव की है. जहां दो समूहों के बीच हुए झगड़े में बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे 29 वर्षीय एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

कोटा (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक (SP) सुजीत शंकर ने पीटीआई को बताया कि हत्या के इस मामले में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से कुछ को हिरासत में लिया गया है. पकड़े गए लोगों में मुख्य आरोपी भी शामिल है.

एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि मृतक की पहचान मंडाना थाना क्षेत्र के रामगढ़ निवासी शंकर चरण (29) के रूप में हुई है. यह घटना मंगलवार रात को हुई जब एक धार्मिक समारोह में शामिल होने के बाद मंदिर से लौट रहे दो समूहों के लोगों के बीच किसी पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया था.

एसपी ने बताया कि दोनों समूहों को लड़ते देख शंकर चरण ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, तभी एक समूह के व्यक्ति ने देसी पिस्तौल से गोली चला दी, जो पीड़ित को करीब से लगी. इसके बाद शंकर चरण को कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्य आरोपी की पहचान श्यामलाल चरण के रूप में हुई है. वह मृतक का रिश्तेदार है. पुलिस ने श्यामलाल सहित कुछ अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

पुलिस के मुताबिक, श्यामलाल के अलावा अन्य आरोपियों की पहचान बलराम, भूरिया, भंवरलाल, किशन और बालू के रूप में हुई है, जो सभी रामगढ़ गांव के निवासी हैं. एसपी ने बताया कि श्यामलाल और बलराम हाल ही में हत्या के प्रयास के एक मामले में जेल से रिहा हुए थे.

