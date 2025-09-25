खेत की मुंडेर का विवाद बना खूनी, महिला की गोली मारकर हत्या, आरोपी परिवार समेत फरार

राजस्थान के दौसा जिले में एक महिला की हत्या पर बवाल हो गया. उस महिला को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया. हत्या का आरोपी अपने परिवार को साथ लेकर गांव से फरार हो गया. इस हमले में महिला की मौत के अलावा 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं. अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.



यह खूनी वारदात दौसा के बसवा थाना क्षेत्र की है. जहां बागड़ियों की बास गांव में गुरुवार सुबह ज़मीनी विवाद को लेकर 52 वर्षीय एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. कत्ल की इस वारदात ने ग्रामीणों का गुस्सा भड़का दिया.

वारदात के बाद एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि गुस्साए ग्रामीणों ने महिला का शव थाने के बाहर रख दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अलवर-सिकंदरा राजमार्ग जाम कर दिया. इस प्रदर्शन के कारण घंटों तक वाहन जाम फंसे रहे और यातायात बाधित रहा.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब 52 साल की कैलाशी देवी और उसके परिवार के सदस्य सुबह बागड़ियों की बास गांव में मौजूद अपने खेत पर गए थे.

दरअसल, कैलाशी देवी के पति गोपाल का अपने पड़ोसी पप्पूराम के साथ ज़मीन की सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. पप्पूराम के परिवार ने बुधवार रात खेत की सीमा में लगे खंभे और बाड़ उखाड़ दिए थे.

पुलिस के मुताबिक, जब गोपाल का परिवार गुरुवार की सुबह उन्हें ठीक करने के लिए खेत पर पहुंचा और बाड़ लगाने की कोशिश की, तो पप्पूराम पक्ष के लोग उनके साथ वहां आकर भिड़ गए. फिर हिंसक झड़प हुई.

इसी झड़प के दौरान, पप्पूराम की ओर से राजेंद्र ने गोली चला दी. गोली लगने से मौके पर ही कैलाशी देवी की मौत हो गई. उसकी ननद बिदाम देवी (53) के सिर में चोट आई और उसे गंभीर हालत में दौसा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

फायरिंग से पहले लाठियों से मारपीट हुई. जिसमें गोपाल समेत नौ अन्य घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए बसवा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अफसर ने बताया कि घटना के बाद आरोपी और उसके परिवार के सदस्य फरार हो गए हैं. उनकी तलाश की जा रही है.

