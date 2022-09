जालंधर: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्र ने की खुदकुशी, रातभर छात्रों ने किया प्रदर्शन

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद अब पंजाब के जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में मंगलवार रात छात्रों के जमकर प्रदर्शन किया. बताया जा रहा है कि यहां एक छात्र ने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली. छात्र के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने आत्महत्या के पीछे कई कारणों के बारे में लिखा है.

एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, मौके पर पुलिस पहुंची ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. मामले की जांच जारी है. मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है. उधर, एसडीएम फगवाड़ा ने कहा यह दुखदाई घटना है. उन्होंने अपील की है लवली यूनिवर्सिटी के छात्रों से किसी प्रकार की अफवाह ना फैलाई जाए और ना उस पर यकीन किया जाए. उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों से यह भी अपील की कि वे शांति बनाए रखें.

उधर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने बयान जारी करके कहा, ''मृतक के पास जो सुसाइड नोट मिला है उसमें खुदकुशी की वजह निजी कारणो को बताया गया है. यूनिवर्सिटी जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है.''

Lovely Professional University releases a statement on the suicide of a student; states, "initial investigation & all contents of the suicide note points towards personal issues of the deceased. University is providing full support to the authorities for further probe." pic.twitter.com/9YsxtA1Yc6