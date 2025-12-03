scorecardresearch
 
भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 करोड़ के 20 सोने के बिस्कुट बरामद, BSF ने तस्कर को किया गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में BSF ने खुफिया इनपुट पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर करोड़ों रुपए के सोने की तस्करी नाकाम कर दी. 32वीं बटालियन के जवानों ने पानी में छुपकर बॉर्डर पार कर रहे एक बांग्लादेशी तस्कर को रंगे हाथों पकड़ लिया. 20 सोने के बिस्कुट बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 3 करोड़ से अधिक है.

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में सीमा पर करोड़ों की गोल्ड स्मगलिंग नाकाम. (Photo: ITG)
भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF ने एक बार फिर गोल्ड स्मगलिंग के बड़े नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है. पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में तैनात BSF साउथ बंगाल फ्रंटियर की 32वीं बटालियन के जवानों ने BOP तुंगी इलाके में एक बांग्लादेशी तस्कर को उस वक्त दबोच लिया, जब वह पानी में छुपकर करोड़ों का सोना सीमा पार कराने की कोशिश कर रहा था. 

बरामद सोने का वजन 2354.73 ग्राम है. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ 6 लाख है. BSF के जवानों को 2 दिसंबर की दोपहर एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि कुछ बांग्लादेशी तस्कर झील के रास्ते भारतीय सीमा में सोने की तस्करी की कोशिश कर रहे हैं. इनपुट की पुष्टि होते ही पूरी पोस्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया. सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया. 

शाम करीब 5 बजे दो संदिग्ध पानी में आधे डूबे हुए झील की तरफ से भारतीय इलाके में बढ़ते दिखे. घात लगाकर तैनात टीम ने उन्हें तुरंत चुनौती दी. जवाबी कार्रवाई में जवानों ने एक तस्कर को दबोच लिया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा. इसके बाद इलाके की गहन तलाशी ली गई, जिसमें कई पैकेट मिले, जिनमें 20 सोने के बिस्किट छिपे थे.

Gold Smuggling

पकड़े गए तस्कर को पूछताछ के लिए BOP तुंगी लाया गया. शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि वह बांग्लादेश का रहने वाला है. कुछ समय से बॉर्डर क्रॉसिंग और गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा हुआ था. उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे पैसे के बदले यह सोना भारतीय इलाके में किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना था, लेकिन BSF की सतर्कता ने उसकी पूरी योजना ध्वस्त कर दी.

BSF ने तस्कर और जब्त सोने को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया है. इस ऑपरेशन की सराहना करते हुए BSF साउथ बंगाल फ्रंटियर के DIG और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एन के पांडे ने कहा कि बॉर्डर पर तैनात जवान हर स्थिति में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं. लगातार जोखिम उठाते हुए बड़ी कामयाबियां दर्ज कर रहे हैं.

उन्होंने बॉर्डर के गांवों में रहने वाले लोगों से भी अपील की कि सोने या किसी भी तरह की तस्करी से जुड़ी जानकारी तुरंत सीमा साथी हेल्पलाइन 14419 या WhatsApp नंबर 9903472227 पर भेजें. भरोसेमंद सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा. उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. गौरतलब है कि बांग्लादेश-भारत सीमा पर अवैध तस्करी लगातार होती है.

