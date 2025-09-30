महाराष्ट्र में साल 2023 के दौरान बढ़े अपहरण के मामले, NCRB के ताजा आंकड़ों से खुलासा

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि साल 2023 के दौरान महाराष्ट्र में अपहरण के मामलों में पिछले दो वर्षों की तुलना में बढोत्तरी हुई है. दरअसल, साल 2023 में 13,106 मामले दर्ज होने के साथ महाराष्ट्र राज्य इस अपराध में देश में तीसरे स्थान पर रहा.

साल 2022 में, महाराष्ट्र में अपहरण और व्यपहरण के 12,269 मामले दर्ज किए गए थे. साल 2021 में ऐसे 10,502 मामले दर्ज किए गए थे.

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में उत्तर प्रदेश में अपहरण और व्यपहरण के सबसे अधिक 16,663 मामले दर्ज किए गए, जबकि बिहार 14,371 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा.

मुंबई में भी इन मामलों में वृद्धि दर्ज की गई, जहां 2023 में 1,798 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 में 1,754 और 2021 में 1,590 मामले दर्ज किए गए.

शहरों की अगर बात की जाए तो दिल्ली में अपहरण के सबसे अधिक 5,681 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद मुंबई का स्थान है.

