मैसूर में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या, पुलिस एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार

दशहरा मेले में गुब्बारे बेंचकर अपने परिवार का सहारा बनने वाली 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का खेल खेला गया. परिजनों के सो रही बच्ची को आरोपी ने पहले अगवा किया, फिर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. इसके बाद उसकी हत्या कर शव फेंक दिया. पुलिस ने उस हैवान को गिरफ्तार कर लिया है.

कर्नाटक के कलबुर्गी की रहने वाली पीड़िता के साथ मैसूर में दरिंदगी. (Photo: Representational)
कर्नाटक के मैसूर में दशहरा उत्सव के दौरान एक नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हत्या की सनसनीखेज वारदात ने सूबे को झकझोर दिया है. 10 साल की मासूम का शव मेला स्थल के पास अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी की पहचान की और एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से 31 वर्षीय आरोपी कार्तिक का सुराग मिला. पीड़िता कलबुर्गी की रहने वाली थी और दशहरा मेले में गुब्बारे बेचने के लिए अपने परिवार के साथ मैसूर आई थी. परिवार अस्थायी तंबू में ठहरा हुआ था. इसी दौरान रात में आरोपी ने बच्ची का अपहरण किया, उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर शव को पास में फेंक दिया.

सिद्धलिंगपुरा निवासी आरोपी को पुलिस ने चामराजनगर जिले के कोल्लेगल इलाके से पकड़ा. इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो एक बस में बैठकर वहां से भाग रहा था. गुरुवार शाम पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की और आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. ठीक होने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता और उसका परिवार कलबुर्गी का रहने वाले है. वे लोग मैसूर दशहरा उत्सव में गुब्बारे और खिलौने बेंचते थे. उत्सव समाप्त होने के बाद गुरुवार को परिवार अस्थायी शेड में सोया हुआ था. तड़के बारिश शुरू हुई तो परिजन जाग गए. तभी उन्हें पता चला कि बच्ची गायब है. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी. इंदिरा नगर के पास बने उनके शेड से कुछ मीटर दूर बच्ची का शव बरामद हुआ.

पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें संदिग्ध कार्तिक की पहचान हुई. इसके बाद नजरबाद पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत बलात्कार और हत्या के साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोपी कार्तिक एक आदतन अपराधी बताया जा रहा है. उसके खिलाफ पहले से दो मामले दर्ज हैं.

इनमें मांड्या में रेप के प्रयास का केस भी शामिल है. वो हाल ही में जेल से रिहा हुआ था. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, तो उसने न केवल इनकार किया बल्कि एक बोतल से हमला भी कर दिया. इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे काबू किया. पुलिस आरोपी के पुराने रिकॉर्ड और इस वारदात से जुड़े सभी साक्ष्यों की जांच करा रही है. 

---- समाप्त ----
