मुंबई में 'मौत की फैक्ट्री' का पर्दाफाश... 13.4 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने रविवार को शहर के बाहरी इलाके वसई में एक अवैध सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. यह वही पार्टी ड्रग है, जिसने युवाओं में नशे का नया और खतरनाक ट्रेंड पैदा कर दिया है. पुलिस ने फैक्ट्री से 13.4 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल बरामद किया है. इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (जोन-6) समीर शेख ने बताया कि यह कार्रवाई तिलक नगर थाने में दर्ज एक छोटे से ड्रग केस से शुरू हुई थी. 5 अक्टूबर को पुलिस ने 57 ग्राम मेफेड्रोन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया था. आरोपी ने पूछताछ में ड्रग सप्लाई चेन से जुड़े कई अहम खुलासे किए, जिनके आधार पर पुलिस की जांच मुंबई और ठाणे जिले के मीरा रोड तक पहुंची.

डीसीपी ने बताया कि इसी नेटवर्क से जुड़े चार और लोगों को गिरफ्तार किया गया. उनकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने वसई के पेलहार इलाके में स्थित राशिद कंपाउंड में छापा मारा. छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां एक पूरी तरह ऑपरेशनल मेफेड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिली, जहां सिंथेटिक ड्रग तैयार की जा रही थी. इस यूनिट में 6.675 किलो मेफेड्रोन तैयार किया गया था.

पुलिस ने वहां से मेफेड्रोन तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले रसायन, लैब उपकरण और पैकिंग सामग्री बरामद की है. बरामद माल की कुल कीमत लगभग 13.4 करोड़ रुपए आंकी गई है. छापे के दौरान ड्रग तैयार कर रहा एक व्यक्ति मौके से गिरफ्तार किया गया. इस केस में अब तक पांच लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

पुलिस अधिकारी ने बताया, "हम फिलहाल इस नेटवर्क के आकार, सप्लाई चैनल और अन्य सहयोगियों की पहचान करने में जुटे हैं. जांच से यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इनके तार किसी बड़े ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हैं." पुलिस सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच से यह साफ है कि गिरोह शहर के अलग-अलग हिस्सों में 'पार्टी कल्चर' को टारगेट कर रहा था.

