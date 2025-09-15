scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई हवाई अड्डे पर थाईलैंड से लाए गए 67 विदेशी जीवों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

आरोपी यात्री के कब्जे से तेंदुआ कछुआ, कछुए, मीरकैट, हाईरेक्स, शुगर ग्लाइडर और दुर्लभ एवं लुप्तप्राय मॉनिटर छिपकलियां बरामद की गई हैं. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इन जीवों को वापस भेज दिया है.

Advertisement
X
आरोपी यात्री से पूछताछ की जा रही है (फोटो-ITG)
आरोपी यात्री से पूछताछ की जा रही है (फोटो-ITG)

Exotic animals Smuggling Accused Arrested: मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने एक व्यक्ति को 67 विदेशी जानवरों के साथ गिरफ्तार किया है. एक कस्टम अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आरोपी अपने सामान में उन जानवारों को छुपाकर ले जा रहा था.

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि थाईलैंड के बैंकॉक से आए इस यात्री को रविवार तड़के हिरासत में लिया गया.

कस्टम अधिकारी ने बताया कि आरोपी के कब्जे से तेंदुआ कछुआ, कछुए, मीरकैट, हाईरेक्स, शुगर ग्लाइडर और दुर्लभ एवं लुप्तप्राय मॉनिटर छिपकलियां बरामद की गई हैं. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इन जीवित प्रजातियों के निर्वासन का आदेश जारी किया है. सभी जानवरों को वापस बैंकॉक भेज दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

protest in Shahjahanpur took a violent turn (Photo: Screengrab)
शाहजहांपुर में इस्लाम पर आपत्तिजनक पोस्ट के चलते बवाल, तोड़फोड़-आगजनी  
Nandini shot dead by husband
लव मैरिज, ब्रेकअप और सड़क पर कत्लेआम... कैसे इतनी जहरीली हो गई अरविंद और नंदिनी की कहानी 
kidnap of child
लखनऊ: बिजनेस के लिए नहीं थे पैसे, रकम जुटाने की खातिर किया बच्चों का अपहरण  
Maharajganj: Wife Neha with husband Nageshwar (Photo: Screengrab)
पति को पिलाई शराब, खुद पी बीयर, फिर कमरे में आशिक को बुलाया...  
नेपाल में Gen Z ने क्यों पलटी सरकार? देखें क्राइम कहानियां With Shams 

अधिकारी ने बताया कि गैर-सरकारी संगठन रेसक्विंक एसोसिएशन फॉर वाइल्डलाइफ वेलफेयर के वन्यजीव बचाव विशेषज्ञों ने जानवरों के तत्काल बचाव, पहचान, उपचार और स्थिरीकरण में सहायता की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement