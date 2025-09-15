मुंबई हवाई अड्डे पर थाईलैंड से लाए गए 67 विदेशी जीवों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

Exotic animals Smuggling Accused Arrested: मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने एक व्यक्ति को 67 विदेशी जानवरों के साथ गिरफ्तार किया है. एक कस्टम अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आरोपी अपने सामान में उन जानवारों को छुपाकर ले जा रहा था.

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि थाईलैंड के बैंकॉक से आए इस यात्री को रविवार तड़के हिरासत में लिया गया.

कस्टम अधिकारी ने बताया कि आरोपी के कब्जे से तेंदुआ कछुआ, कछुए, मीरकैट, हाईरेक्स, शुगर ग्लाइडर और दुर्लभ एवं लुप्तप्राय मॉनिटर छिपकलियां बरामद की गई हैं. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इन जीवित प्रजातियों के निर्वासन का आदेश जारी किया है. सभी जानवरों को वापस बैंकॉक भेज दिया गया है.

अधिकारी ने बताया कि गैर-सरकारी संगठन रेसक्विंक एसोसिएशन फॉर वाइल्डलाइफ वेलफेयर के वन्यजीव बचाव विशेषज्ञों ने जानवरों के तत्काल बचाव, पहचान, उपचार और स्थिरीकरण में सहायता की.

