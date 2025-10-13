scorecardresearch
 

Kerala: 130 साल पुराने मुल्लपेरियार बांध को उड़ाने की धमकी! बम स्क्वाड ने की तलाशी

केरल के इडुक्की जिले में 130 साल पुराने मुल्लपेरियार बांध को उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. ईमेल के जरिये धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम स्क्वाड ने तलाशी ली, हालांकि अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला. इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में पुराने बांध की सुरक्षा पर भी सुनवाई हुई.

पुलिस ने बम की तलाश में बांध पर सघन अभियान चलाया (फाइल फोटो)
पुलिस ने बम की तलाश में बांध पर सघन अभियान चलाया (फाइल फोटो)

केरल के इडुक्की ज़िले का पुलिस प्रशासन उस वक्त सकते में आ गया, जब वहां मौजूद एक सदी से भी ज़्यादा पुराने मुल्लापेरियार बांध को बम से उड़ाने की धमकी मिली. पुलिस ने सोमवार को बताया कि बम की धमकी के बाद सुरक्षाकर्मियों ने मुल्लापेरियार बांध की गहन तलाशी ली. लेकिन कुछ नहीं मिला.

इडुक्की ज़िले के एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि पड़ोसी त्रिशूर स्थित ज़िला कलेक्ट्रेट में जलाशय को उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल मिला है. उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते की एक टीम बांध स्थल पर पहुंची और वहां तलाशी ली.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि तलाशी के दौरान अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. हालांकि जांच अभी भी जारी है. आपको बता दें कि 1895 में बना यह मुल्लापेरियार बांध का मालिक और संचालक तमिलनाडु राज्य है और यह केरल में स्थित है. इसी वजह से यह दोनों राज्यों के बीच विवाद का विषय है.

बम की धमकी उस दिन मिली जब उच्चतम न्यायालय ने 130 वर्ष पुराने बांध की सुरक्षा और संरचनात्मक स्थिरता पर चिंता जताते हुए उसके स्थान पर एक नए बांध के निर्माण की मांग वाली जनहित याचिका पर केन्द्र, तमिलनाडु और केरल सरकारों तथा एनडीएमए को नोटिस जारी किया.

