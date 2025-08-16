पहले दो बेटियों की हत्या, फिर चटाई में छिपाई लाश... बेरहम मां की हैवानियत देख दहल उठे लोग

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के तुलसापुर गांव से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक बेरहम मां ने अपनी ही दो मासूम बेटियों का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी. मृत बच्चियों की पहचान 4 साल की अनिष्का और 8 महीने की उमा के रूप में हुई है. दोनों की मौत की खबर ने पूरे गांव को दहला दिया है. पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, यह खौफनाक घटना 15 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे हुई. आरोपी महिला आरती ने खुद अपनी जेठानी को बताया कि उसने दोनों बेटियों को मार दिया है और उनकी लाशों को चटाई में लपेटकर छिपा दिया है. यह सुनते ही जेठानी के होश उड़ गए. उसने तुरंत बच्चियों के पिता अशोक को इसकी जानकारी दी. इसके बाद मामला गांव के चौकीदार तक पहुंचा और उसने फौरन पुलिस को खबर दी.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों के शव बरामद किए. मासूमों की मौत से गांव में मातम छा गया. पुलिस ने आरोपी मां आरती को हिरासत में ले लिया. शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि उसने गुस्से में आकर यह खौफनाक कदम उठाया. आरती की जेठानी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था. वो अक्सर अपनी बच्चियों के साथ मारपीट करती थी.

इस घटना के वक्त घर में कोई और सदस्य मौजूद नहीं था. इसी मौके का फायदा उठाकर उसने दोनों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया. दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल महिदपुर में हुआ. डॉक्टर मैत्री मिश्रा ने बताया कि 15 अगस्त की शाम करीब 7 बजे बच्चियों को मृत अवस्था में लाया गया था. अस्पताल में जांच में उनके शरीर पर नेल मार्क्स, बाइट मार्क्स और पुराने जख्म मिले.

चार साल की अनिष्का की नाक से खून भी निकल रहा था. डॉक्टर का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का असली कारण स्पष्ट होगा. एएसपी गुरूप्रसाद पाराशर ने बताया कि इस घटना की जानकारी गांव के चौकीदार ने दी थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आरोपी मां को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

एएसपी के अनुसार, "गांव वालों के बयान और शुरुआती जांच के आधार पर लग रहा है कि किसी बात पर गुस्से में महिला ने बच्चियों की हत्या की है. हालांकि, सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच जारी है." इस खौफनाक वारदात ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया है. ममता के आंचल को दागदार करने वाली इस घटना ने समाज को झकझोर दिया है. सवाल यह है कि आखिर एक मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है.

