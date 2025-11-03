scorecardresearch
 

Feedback

पुलवामा आतंकी हमले में फंसाने की धमकी देकर दिल्ली के युवक से ठग लिए 10 लाख

दिल्ली में एक चौंकाने वाला साइबर फ्रॉड सामने आया है. यहां ठगों ने खुद को एटीएस का अधिकारी बताकर एक शख्स को पुलवामा आतंकी हमले में फंसाने की धमकी दी. उससे जांच से बचाने के नाम 10 लाख रुपए ठग लिए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
दिल्ली में पुलवामा आंतकी हमले के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है. (Photo: Representational)
दिल्ली में पुलवामा आंतकी हमले के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है. (Photo: Representational)

दिल्ली में पुलवामा आतंकी हमले में फंसाने की धमकी देकर एक शख्स से 10 लाख रुपए ठगने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आरोपी ने पीड़ित को आतंकवादी बताकर उसे साल 2019 के आतंकी हमले में शामिल होने की बात कही थी. उसने खुद को एटीएस चीफ बताकर धमकी देने लगा. इसके बाद उसे बचाने के नाम पर लाखों रुपए लूट लिए. पुलिस केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, यह घटना 13 अगस्त की है. करोल बाग इलाके के रहने वाले 32 साल के युवक को उस दिन तीन अलग-अलग अज्ञात नंबरों से कॉल आए. फोन पर मौजूद लोगों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताया और उस पर पुलवामा आतंकी हमले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया. उससे कहा गया कि उसके नाम से बैंक अकाउंट खोलकर उसमें पैसे जामा किए गए हैं.

पीड़ित ने बताया, "कॉल करने वालों ने कहा कि मेरे नाम से कश्मीर में एक बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसमें 50 लाख रुपए जमा किए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि यह अकाउंट पुलवामा हमले से जुड़ा है और अब जांच मेरे खिलाफ चल रही है." कॉल करने वालों ने यह भी कहा कि इस केस में 'बहुत असरदार लोग' शामिल हैं, इसलिए उसे किसी को कुछ बताने की इजाजत नहीं है. उसे चुप रहने को कहा था.

सम्बंधित ख़बरें

rahul gandhi narendra modi parliament
मोदी विरोध में डूबे राहुल गांधी पर देश-विरोधी होने का आरोप क्यों लग जाता है? 
BJP MP JP Nadda in Rajya Sabha (Photo: Screengrab)
22 मिनट में 22 अप्रैल का, 11 दिन में पुलवामा का बदला... जेपी नड्डा ने बताई आतंकियों पर स्ट्राइक की टाइमलाइन 
Online Delivery of Terror! The Biggest Revelation on the Pulwama Attack
पुलवामा हमला: आतंकियों ने ऑनलाइन मंगाया था विस्फोटक? FATF का खुलासा 
राष्‍ट्रवाद को चुनावी मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने खुद बीजेपी को गिफ्ट कर दिया 
Shooting in Tral again, 3 terrorists eliminated.
J&K के त्राल में मुठभेड़ जारी, जैश कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर, फिर गोलीबारी 
Advertisement

आरोपी ने कैमरा ऑन करने, कमरा लॉक करने और अपने परिवारवालों को चुप रहने के निर्देश दिए. इसके बाद उसकी पूछताछ शुरू हुई. कॉल पर मौजूद एक शख्स ने खुद को एंटी-टेररिज्म स्क्वाड का चीफ बताया. उसने कहा कि यदि पीड़ित चाहता है कि उसका नाम इस केस से हट जाए, तो उसे फंड लीगलाइजेशन प्रक्रिया में सहयोग करना होगा. यह भी दावा किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रक्रिया को मंजूरी दी है.

इसके बाद डरा-सहमा युवक लखनऊ ऑफिस जाने से इनकार कर बैठा, लेकिन लगातार आ रही धमकियों से परेशान होकर उसने ठगों के बताए बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए. पहले उसने आरटीजीएस के जरिए 8.9 लाख रुपए भेजे, फिर यूपीआई आईडी के जरिए 77 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए. ठग यहीं नहीं रुके. उन्होंने युवक को एक फर्जी बेल एप्लीकेशन भेजकर पैसे भरने को कह दिया.

इस बार उससे 4 लाख रुपए की डिमांड की गई. पीड़ित ने जब पैसे देने से इनकार किया, तो उन्होंने फोन काट दिया और सभी नंबर बंद कर दिए. पीड़ित ने अपनी शिकायत में लिखा है, "इन अनजान लोगों की धोखाधड़ी से मुझे कुल 9.67 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और मानसिक रूप से भारी तनाव झेलना पड़ा है." पीड़ित की शिकायत पर 14 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया है. 

Advertisement

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) लगाई गई है. पुलिस आरोपियों की पहचान और ठगी गई रकम की रिकवरी की कोशिश कर रही है. सूत्रों का कहना है कि इस तरह के डिजिटल अरेस्ट स्कैम में बीते महीनों में कई लोग फंस चुके हैं. साउथ दिल्ली के एक 78 वर्षीय रिटायर्ड बैंकर को भी पुलवामा हमले में शामिल बताकर धमकाया गया था.

इस दौरान उन्होंने 4 अगस्त से 4 सितंबर के बीच करीब 23 करोड़ रुपए गंवा दिए थे. बताते चलें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था. विस्फोटकों से भरी कार ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले को टक्कर मार दी थी, जिसमें कम से कम 40 जवान शहीद हुए थे. इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement