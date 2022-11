पश्चिम बंगाल: SDO की गाड़ी की टक्कर से युवक की मौत, BJP बोली- 'नशे में था अधिकारी'

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के मालदा (Malda) जिले में बाइक सवार तीन लोगों को सरकारी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी थी. हादसे में बाइक चला रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई. उसकी पत्नी और एक अन्य का अस्पताल में इलाज चल रहा है. अब इस मामले में पुलिस पर उपमंडल अधिकारी (Sub Divisional Officer) को बचाने के आरोप लग रहे हैं.

मामले में बीजेपी ने भी आरोप लगाया है. बंगाल में विपक्ष के नेता बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर सब डिविजनल अधिकारी के घटना के वक्त नशे में होने की बात कही है.

सुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट में लिखा है, ''एसडीओ मालदा सदर सुरेश चंद्र रानो नशे की हालत में अपना वाहन (WB65C3560) चला रहे थे. कल रात, तीन लोगों का परिवार मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहा था, जब मालदा टाउन हॉल के सामने उनके वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. 36 वर्षीय पप्पू दास (बाइक सवार) ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई.''

SDO Malda Sadar Suresh Chandra Rano was driving his vehicle (WB65C3560) in a drunken state. Last night, a family of 3 were traveling by a motorcycle when they got rammed by his vehicle in front of Malda Town Hall.

