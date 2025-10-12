scorecardresearch
 

बेवफाई का शक और गांव में उड़ती अफवाह... बीवी का कत्ल कर पति ने खुद को मारी गोली

दिल्ली में काम करने वाला एक शख्स जब अपने गांव लौटा, तो उसे बीवी के व्यवहार पर शक हुआ. उसे लगा कि पत्नी का किसी गैर-मर्द के साथ अवैध संबंध है. इसके बाद शुरू हुआ अविश्वास, झगड़े और तनाव का सिलसिला खौफनाक मोड़ ले लिया. गुस्से में उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी और फिर खुद को भी उड़ा लिया.

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के लमेहटा गांव में हत्या और आत्महत्या की एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया है. शनिवार रात अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली. दोनों की शादी करीब आठ साल पहले हुई थी. उनकी तीन छोटी बेटियां हैं. इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

एसएचओ हनुमान प्रताप सिंह सूर्यवंशी ने बताया कि मृतकों की पहचान मुकेश निषाद (32) और उसकी पत्नी गुड़िया देवी (26) के रूप में हुई है. मुकेश दिल्ली में मजदूरी करता था और करीब एक हफ्ते पहले ही गांव लौटा था. घर आने के बाद उसे पत्नी के एक पड़ोसी के साथ अवैध संबंधों की जानकारी मिली, जिसकी चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी थी. इस बात से वह गुस्से और अपमान से भर गया.

शनिवार की रात इसी मुद्दे पर दोनों पति-पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हुआ. बहस इतनी बढ़ी कि गुस्से में मुकेश ने देसी तमंचे से गुड़िया की गर्दन पर गोली मार दी. पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद उसने उसी तमंचे से खुद को भी गोली मार ली. गोली चलने की आवाज सुनते ही दूसरे कमरे में सो रही तीनों बेटियां और माता-पिता घबरा गए. जब वे कमरे में पहुंचे, तो दोनों को खून से लथपथ पाया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी पिस्तौल बरामद की है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गुड़िया देवी और उसके पड़ोसी के बीच चल रहे कथित अफेयर की चर्चा गांव में आम थी. मुकेश को भी इसकी भनक लग चुकी थी. इस वजह से वो तनाव में रहने लगा था. रिश्ते में खटास इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसने आखिरकार सब कुछ खत्म कर देने का फैसला कर लिया. अब गांव में सन्नाटा पसरा है. तीनों बेटियां माता-पिता की मौत के बाद बेसुध रो रही हैं. 

