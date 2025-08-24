शादी के लिए 'शोले' स्टाइल में टावर पर चढ़ा प्रेमी, 'प्रेमिका' का सच जानकर पैरों तले खिसक गई जमीन

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से रविवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जिसने लोगों को फिल्म शोले के मशहूर 'टंकी सीन' की याद दिला दी. यहां पवन पांडे नाम का शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया और धमकी देने लगा कि अगर उसकी कथित प्रेमिका खुशबू को मौके पर नहीं बुलाया गया, तो वह कूदकर जान दे देगा. हालांकि, इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद जो सच सामने आया, उसने सभी को सकते में डाल दिया.

सर्किल ऑफिसर अशोक कुमार मिश्रा के मुताबिक, पवन पांडे शहर की मुख्य सड़क पर पान की दुकान चलाता है. रविवार सुबह करीब 9 बजे वह याकूबपुर इलाके में स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया. वहां से वह बार-बार खुशबू नाम की महिला का नाम पुकारने लगा. लोगों से कहने लगा कि जब तक उसकी प्रेमिका वहां नहीं आएगी, वो नीचे नहीं उतरेगा. उसने धमकी दी कि देरी होने पर वह टावर से छलांग लगा देगा.

इस दौरान पुलिस और दमकल की टीम आनन-फानन में मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने मोबाइल फोन के जरिए पवन से लगातार बात कर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बार-बार यही अड़ा रहा कि खुशबू को सामने लाया जाए. पुलिस ने जब खुशबू नाम की महिला की तलाश शुरू की तो चौंकाने वाला सच सामने आया. दरअसल, ऐसी कोई महिला मौजूद ही नहीं थी. इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने रणनीति बनाई.

Advertisement

इसके तहत एक महिला कर्मचारी को फोन पर खुशबू बनकर पवन से बात करने को कहा गया. यह योजना सफल रही और करीब पांच घंटे तक चले हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार दोपहर लगभग 2 बजे पवन टावर से नीचे उतर आया. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो खुलासा हुआ कि पवन बीते दो साल से खुशबू नाम की एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल से चैट कर रहा था. इस अकाउंट पर किसी महिला की तस्वीर लगी थी.

महिला बनकर ठग उससे लगातार बातचीत करता था. धीरे-धीरे उसने पवन का विश्वास जीत लिया और प्रेम संबंध का झांसा देकर उससे पैसे भी ऐंठ लिए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पवन को पूरी तरह विश्वास था कि खुशबू उसकी असली प्रेमिका है और लोग जानबूझकर उसे उससे अलग कर रहे हैं. यही वजह थी कि वह शादी की ज़िद में टावर पर चढ़ गया. यह पूरा मामला दरअसल ऑनलाइन धोखाधड़ी का है.

---- समाप्त ----