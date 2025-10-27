scorecardresearch
 

Feedback

आर्मी की वर्दी और शादी का झांसा... दिल्ली में सरकारी डॉक्टर का रेप, आरोपी 'लेफ्टिनेंट' निकला डिलीवरी बॉय

दिल्ली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक डिलीवरी एजेंट ने खुद को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट बताकर एक सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर से दोस्ती की, उसका भरोसा जीता और फिर उसे अपनी हवस का शिकार बनाने लगा. आरोपी ने आर्मी की यूनिफॉर्म खरीदी थी.

Advertisement
X
दिल्ली में फर्जी आर्मी अफसर बनकर डॉक्टर से रेप करने का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational)
दिल्ली में फर्जी आर्मी अफसर बनकर डॉक्टर से रेप करने का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational)

दिल्ली में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती, शादी का झांसा और उसके बाद बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 27 साल का एक युवक खुद को आर्मी का लेफ्टिनेंट बताकर सरकारी अस्पताल में काम करने वाली महिला डॉक्टर को धोखा देता रहा. पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी की असलियत का खुलासा हुआ. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी की पहचान आरव मलिक के रूप में हुई है. वो दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहता है. एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी एजेंट का काम करता है. उसकी और महिला डॉक्टर की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी. बातचीत के दौरान आरोपी ने खुद को इंडियन आर्मी का अफसर बताया और महिला से लगातार संपर्क बनाए रखा. 

महिला डॉक्टर दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं. पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरव मलिक ने आर्मी की यूनिफॉर्म दिल्ली कैंट इलाके की एक दुकान से खरीदी थी. वो यूनिफॉर्म पहनी हुई अपनी तस्वीरें पीड़िता को भेजकर उसे गुमराह करता था. पुलिस की जांच में साफ हो चुका है कि आरोपी का भारतीय सेना से कोई संबंध नहीं था. उसने नकली पहचान अपनाई थी.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली क्राइम: UPSC अभ्यर्थि की लिव इन पार्टनर ने की बेरहमी से हत्या! 
Delhi Acid Attack Case
'आरोपी जितेंद्र को फंसाने के लिए रची साजिश', दिल्ली एसिड अटैक केस में लड़की के पिता का कुबूलनामा  
Exposing the Perfect Murder, a crime show inspired the plot for the murder scheme.
फोरेंसिक छात्रा की खूनी साजिश, क्राइम शो देख UPSC एस्पिरेंट को जलाकर मारा! 
छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद. (File Photo: ITG)
चैतन्यानंद केस: 9 पीड़ितों की जांच पूरी, FSL भेजे गए फोन, 7 नवंबर को जमानत पर सुनवाई 
फॉरेंसिक छात्रा ने बॉयफ्रेंड संग रची UPSC एस्पिरेंट के कत्ल की खौफनाक साजिश 
Advertisement

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथ-वेस्ट) अमित गोयल ने बताया कि आरोपी ने 30 अप्रैल से 27 सितंबर के बीच महिला डॉक्टर से लगातार इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए बात की थी. उसने डॉक्टर को विश्वास में लेने के लिए खुद को सीमा पर तैनात अफसर बताया और भावनात्मक तरीके से नजदीकियां बढ़ाईं. आरोपी कई बार डॉक्टर के घर भी गया. एक बार उसने उसको नशीला पदार्थ दे दिया.

इसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद ये सिलसिल चल पड़ा. पीड़िता विरोध करती, तो वो उसे ब्लैकमेल करता और धमकी देता था. 16 अक्टूबर को महिला डॉक्टर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (बलात्कार), 351 (आपराधिक धमकी), 319 (धोखा देना) और 123 के तहत केस दर्ज किया है.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आरव मलिक को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. यह मामला सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान और भरोसे के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है. जांच में आरोपी के मोबाइल फोन और डिजिटल चैट्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऑनलाइन दोस्ती करते समय सतर्क रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement