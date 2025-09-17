महाराष्ट्र: भाई की हत्या को बताया था हादसा, अब नागपुर का शख्स पत्नी समेत गिरफ्तार

महाराष्ट्र पुलिस ने नागपुर में एक हैरान कर देने वाली कत्ल की वारदात का सनसनीखेज खुलासा किया है. जहां अपने भाई की हत्या करने और कत्ल को आकस्मिक मौत का मामला बताने के आरोप में एक शख्स और उसकी बीवी को गिरफ्तार किया गया है.

नागपुर पुलिस के मुताबिक, 40 वर्षीय व्यक्ति 2 सितंबर को शिव नगर स्थित इरोस सोसाइटी स्थित अपने घर के बाथरूम में मृत पाया गया था. मनकापुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि मरने वाले के परिवार ने दावा किया था कि वह फिसल गया था और सिर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई.

हालांकि, पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मारपीट के कारण सिर में गंभीर चोटें आने का संकेत मिला. उन्होंने बताया कि पुलिस को पता चला है कि मृतक की शराब पीने की आदत के कारण परिवार के सदस्यों में तनाव था.

नागपुर पुलिस के अधिकारी ने आगे बताया कि शक के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को मृतक के बड़े भाई और भाभी को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि अभी इस मामले की जांच जारी है.

