कोलकाता कांड की बरसी: प्रदर्शन के दौरान हिंसा, IPS के गार्ड पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Kolkata Rape and Murder Case: कोलकाता में 9 अगस्त को हुए 'नबन्ना अभियान' के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. एक साल पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की बरसी पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी पर हमला किया गया था.

'नबन्ना अभियान' के दौरान हुई हिंसा में कोलकाता पुलिस की बड़ी कार्रवाई. (Photo: PTI)
वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में 9 अगस्त को हुए 'नबन्ना अभियान' के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. एक साल पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की बरसी पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने बुधवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान चंदन गुप्ता के रूप में हुई है. वो उत्तरी 24 परगना जिले के जगतदल का रहने वाला है. उसे बुधवार सुबह मध्य कोलकाता के बो बाजार इलाके से पकड़ा गया. उस पर आईपीएस अधिकारी डीसी एसएसडी बिदिशा कलिता दासगुप्ता के गार्ड प्रशांत पोद्दार की हत्या के प्रयास का आरोप है. पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है.

Kolkata Rape and Murder Case Anniversary
आरजी कर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की बरसी पर कोलकाता में प्रदर्शन. (Photo: PTI)

जानकारी के मुताबिक, 9 अगस्त को हुए प्रदर्शन के दौरान कोलकाता और हावड़ा की सड़कों पर अराजकता का माहौल था. सचिवालय तक मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह झड़पें हुईं. इस दिन बहुचर्चित कोलकाता कांड की पहली बरसी थी. इसके चलते राज्यभर में लोगों में आक्रोश था. इस आक्रोश ने हिंसक रूप ले लिया. कई जगह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा.

बीजेपी विधायक सहित कई नेताओं पर केस

हिंसा के इन मामलों में बीजेपी विधायक अशोक डिंडा, अग्निमित्रा पॉल सहित नेताओं के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज किया है. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों को ड्यूटी करने से रोका. उन पर हमला करके सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई. इसी बीच मृतक डॉक्टर के पिता ने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनकी पत्नी को प्रताड़ित किया. 

Kolkata Rape and Murder Case Anniversary
'नबन्ना अभियान' के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, जमकर हिंसा हुई. (Photo: PTI)

पुलिस आयुक्त बोले- केस दर्ज, जारी है जांच

इस आरोप पर कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने कहा कि एक शिकायत दर्ज हुई है. इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि अब तक मिले वीडियो फुटेज में पुलिस हमले का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन टीम यह पता लगाने में जुटी है कि चोट कब और कैसे लगी. पुलिस ने कहा कि चंदन गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है. 

