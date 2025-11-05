scorecardresearch
 

Feedback

जैन मंदिर से 40 लाख का 'कलश' चोरी करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे, ऐसे पकड़ा गया मास्टरमाइंड

दिल्ली पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने पिछले महीने ज्योति नगर स्थित एक जैन मंदिर से करीब 40 लाख रुपए का अष्टधातु कलश चोरी कर लिया था. आरोपी का नाम मुन्ना उर्फ सलीम है, जिसे न्यू सीमापुरी इलाके से गिरफ्तार किया गया है.

Advertisement
X
वारदात के एक महीने बाद पुलिस ने इस केस का पर्दाफाश कर दिया. (Photo: Representational)
वारदात के एक महीने बाद पुलिस ने इस केस का पर्दाफाश कर दिया. (Photo: Representational)

दिल्ली के ज्योति नगर के जैन मंदिर से 40 लाख रुपए का 'अष्टधातु कलश' चोरी होने के एक महीने बाद पुलिस ने इस सनसनीखेज केस का पर्दाफाश कर दिया है. इस मामले में आरोपी मुन्ना उर्फ सलीम (23) को न्यू सीमापुरी से गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को करवा चौथ की रात मंदिर से निकलते हुए सीसीटीवी में देख गया था. वो एक आदतन अपराधी है. पहले भी डकैती, घर में चोरी और आर्म्स एक्ट जैसे चार मामलों में शामिल रह चुका है. 

पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद किया है. उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पूछताछ में सलीम ने कबूल किया है कि उसने 11 अक्टूबर की रात ज्योति नगर के जैन मंदिर से कलश चुराया था. उसने मंदिर की छत पर चढ़कर शिखर पर लगे कलश को निकाला. इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला. उस दिन लोग करवाचौथ की पूजा में व्यस्त थे.

अगले दिन 12 अक्टूबर की सुबह जब जैन मंदिर के कर्मचारियों ने देखा कि शिखर पर लगा कलश गायब है, तो इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस को सूचना दी गई. सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को एक शख्स मंदिर के खंभे से नीचे उतरता दिखा. इस आधार पर पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें न्यू मुस्तफाबाद का दानिश (24) भी शामिल था. इन आरोपियों के पास से चोरी हुए कलश के कुछ हिस्से बरामद हुए थे.

सम्बंधित ख़बरें

Police still clueless in the murder of a Delhi Jal Board official in Rohini
रोहिणी: DJB अधिकारी का हत्यारा अबतक फरार, बाथरूम में मिली थी लाश 
geeta colony firing
पत्नी के साथ मोमो खाने आया था शख्स, पीछे से चली गोली... फायरिंग से गीता कॉलोनी में सनसनी 
साइबर ठगी का अनोखा मामला
पुलवामा आतंकी हमले में फंसाने की धमकी देकर दिल्ली के युवक से ठग लिए 10 लाख  
चेनू गैंग पर हत्या का शक.(Photo: Ishrar ahmed/ARVIND OJHA/ITG)
गैंग बदलने की वजह से मारा गया मिस्बाह...दिल्ली के सीलमपुर हत्याकांड की कहानी 
Drugs Syndicate Busted in Delhi,
दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वायड K-9 का कमाल... 1.2 करोड़ की चरस जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार 
Advertisement

पुलिस जांच में सामने आया कि यह कलश अष्टधातु यानी आठ धातुओं के मिश्रण से बना था. इसमें करीब 200 ग्राम सोना भी शामिल था. इसका अनुमानित मूल्य 35 से 40 लाख रुपए के बीच था. मंदिर के शिखर से कलश निकालना किसी साधारण चोरी जैसा नहीं था, बल्कि इसके लिए सटीक साजिश की गई थी. सलीम ने चोरी के बाद कलश को तोड़कर कबाड़ियों को बेचने की कोशिश की थी, ताकि किसी के हाथ सबूत न लग सके. 

पुलिस ने पहले उसके खरीदार पकड़े, जिसके जरिए उस तक पहुंच बनाई. उसे मंगलवार रात न्यू सीमापुरी इलाके से गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि सलीम को चोरी में निपुणता हासिल है. उसने पहले भी कई मंदिरों और घरों को निशाना बनाया है. उसके खिलाफ ज्योति नगर थाने में चोरी, डकैती और आर्म्स एक्ट के तहत अलग-अलग केस दर्ज हैं. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि उसके साथ वारदात में और कौन-कौन शामिल था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement