कहीं 'समोसे' पर संग्राम, कहीं 'चटनी' पर कोहराम... मियां-बीवी के बीच जानलेवा साबित हुए ये अजीबो-गरीब मामले

पति-पत्नी के विवादों में अक्सर कहा जाता है कि बड़ी वजह नहीं, बस एक बहाना ही काफी होता है. पिछले कुछ समय में देशभर से सामने आए कई मामले इस बात का सबूत हैं. कहीं चटनी में नमक कम होने पर बवाल मच गया, तो कहीं चप्पल की खरीदारी को लेकर पति-पत्नी आमने-सामने आ गए. ऐसे ही चौंकाने वाले घटनाक्रमों में से एक ताजा मामला पीलीभीत से आया है.

यहां समोसे पर विवाद ने पंचायत में मारपीट और खून-खराबे का रूप ले लिया. यह पूरा विवाद पीलीभीत जिले के सेहरापुर उत्तर थाना क्षेत्र का है. आनंदपुर निवासी शिवम अपनी पत्नी संगीता के साथ रहता है. 30 अगस्त को संगीता ने पति से समोसे लाने के लिए कहा, लेकिन शिवम किसी वजह से घर समोसे लेकर नहीं आया. इस मामूली-सी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई.

संगीत नाराज हो गई. उसने अगले दिन अपने मायके वालों को बुलाकर पंचायत बुलवा दी. 31 अगस्त को पूर्व ग्राम प्रधान अवधेश शर्मा की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई. शुरुआत में मामला समझौते की तरफ बढ़ता दिखा, लेकिन अचानक स्थिति बदल गई. पत्नी संगीता, उसकी मां उषा, पिता रामलड़ैते और मामा रामोतार ने मिलकर शिवम पर हमला कर दिया.

पीड़ित की मां विजय कुमारी का आरोप है कि पंचायत के बीच बेटे को बेरहमी से लात-घूंसों से पीटा गया. शिवम को जमीन पर गिराकर पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पंचायत में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच किसी ने घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई.

पूरनपुर क्षेत्राधिकारी प्रतीक दहिया ने बताया कि 3 सितंबर को शिवम की मां विजय कुमारी ने खंडगिरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. इसके आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया. घटना में शामिल सभी आरोपी जांच के दायरे में हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह पहली बार नहीं है जब पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद ने बड़ा बवाल खड़ा किया हो. देशभर में इससे पहले भी कई अजीबो-गरीब मामले सामने आए हैं, जिनमें छोटी-सी बात पर मामला थाने और अस्पताल तक पहुंचा है. साल 2022 में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक दंपति के बीच घर में बनी मिर्ची की चटनी को लेकर विवाद हो गया.

पति का आरोप था कि चटनी में नमक कम डाला गया है. इस बात पर पति-पत्नी में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई. आखिरकार मामला थाने पहुंचा और फिर पंचायत के जरिए समझौता कराया गया. इसी तरह साल 2019 में राजस्थान के नागौर जिले में पत्नी ने पति से नई चप्पल खरीदने की मांग की थी. पति ने मना कर दिया.

इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई. विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी एक अजीब मामला सामने आया था. यहां पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी चाय में हमेशा ज्यादा चीनी डालती है. इसी बात पर दोनों में रोजाना झगड़ा होता था.

एक दिन मामला इतना बढ़ा कि पति-पत्नी के बीच हाथापाई हो गई और मोहल्ले में तमाशा खड़ा हो गया. आखिरकार पुलिस को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा. इन घटनाओं से साफ है कि पति-पत्नी के बीच विवाद के लिए कोई ठोस वजह जरूरी नहीं होती. कभी चटनी, कभी टीवी चैनल, कभी खरीदारी और कभी समोसा, छोटी बात भी बड़ा संग्राम खड़ा कर सकती है.

