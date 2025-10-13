scorecardresearch
 

तमिलनाडु: बेटी ने की इंटर कास्ट मैरिज, गुस्साए ससुर ने दामाद को उतार दिया मौत के घाट

तमिलनाडु के डिंडीगुल में ऑनर किलिंग का दर्दनाक मामला सामने आया है. नीलकोट्टई में 24 वर्षीय रामचंद्रन की उनकी पत्नी आरती के पिता ने कथित तौर पर हत्या कर दी. आरती का आरोप है कि हत्या की वजह उनकी अलग जाति में शादी थी. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरती सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी है.

ऑनर किलिंग में युवक की हत्या (Photo: Screengrab)
तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में रविवार को ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, जहां एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसके पति की सिर्फ अलग जाति में शादी करने की वजह से बेरहमी से हत्या कर दी.

मृतक 24 वर्षीय रामचंद्रन डेयरी उद्योग में काम करता था और काम के सिलसिले में गणपतिपट्टी की रहने वाली आरती से मिला था. दोनों के बीच तीन साल का प्रेम संबंध था. परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने शादी कर ली थी. आरती ने बताया कि उसके परिवार ने कई बार पति को जान से मारने की धमकी दी थी.

ससुर पर लगा दामाद की हत्या का आरोप

शादी के कुछ महीने बाद दोनों को लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है और वे शांतिपूर्वक रह रहे थे. रविवार को रामचंद्रन जब कुलीपट्टी गांव काम पर जा रहा था, तभी कुत्थथुपट्टी के पास आरती के पिता चंद्रन ने रास्ता रोककर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. मौके पर ही रामचंद्रन की मौत हो गई.

सूचना मिलने पर नीलकोट्टई पुलिस पहुंची और शव को जिला सरकारी अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने चंद्रन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरती का आरोप है कि हत्या में और लोग भी शामिल हैं. वह सभी की गिरफ्तारी तक अपने पति का शव लेने से इनकार कर रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरती कल्लर समुदाय से हैं जबकि रामचंद्रन नायक समुदाय से, जो तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग (BC) के अंतर्गत आता है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

