गुजरात: प्रतीक निकला इकबाल, हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर करता रहा यौन शोषण, प्रेग्नेंट हुई तो दी धमकी

वडोदरा में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती को शादी का झांसा देकर बार-बार यौन शोषण किया. आरोपी इकबाल परमार ने खुद को ‘प्रतीक पटेल’ बताया और युवती को संबंध बनाने पर मजबूर किया, जिससे वह तीन बार गर्भवती हुई.

नाम बदलकर कई दिनों तक धोखा देता रहा. (Photo: ITG)
वडोदरा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर बार-बार यौन शोषण किया. मामला सामने आने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

नाम बदलकर बनाया संबंध
शिकायत के अनुसार, आरोपी इकबाल परमार ने खुद को हिंदू बनकर ‘प्रतीक पटेल’ नाम बताया और युवती से संपर्क किया. धीरे-धीरे उसने शादी का लालच देकर संबंध बनाए और उसे राजस्थान घुमाने भी ले गया. इस दौरान युवती तीन बार गर्भवती हुई.

सच्चाई जानने पर धमकी
जब युवती को आरोपी की असलियत का पता चला तो उसने संबंध तोड़ने की कोशिश की. इस पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि “अगर तू मेरी नहीं हुई, तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा.”

पुलिस ने तीन दिन की रिमांड पर लिया
पीड़िता की शिकायत पर मांजलपुर थाने की पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 419 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने इकबाल परमार को गिरफ्तार कर तीन दिन की रिमांड पर लिया है. यह घटना फिर से ‘लव जिहाद’ जैसी चर्चाओं को हवा दे रही है और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है.

हाल के दिनों में देशभर से कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां युवक अपना नाम, धर्म या पहचान छुपाकर युवतियों को प्रेम जाल में फंसा रहे हैं. शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और फिर ब्लैकमेल या धमकी देने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे मामलों में अधिकतर पीड़िताएं मानसिक और शारीरिक शोषण की शिकार होती हैं. पुलिस द्वारा कार्रवाई जरूर की जाती है, लेकिन घटनाएं कम नहीं हो रही हैं. यह सामाजिक और कानूनी स्तर पर गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर युवतियों की सुरक्षा और विश्वास कायम रखने के लिए और क्या कदम उठाए जाएं.

