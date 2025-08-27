ग्रेटर नोएडा: निक्की की रहस्यमयी मौत की गुत्थी उलझी, इन सबूतों ने बदल दी जांच की दिशा, पुलिस भी हैरान!

ग्रेटर नोएडा के के सिरसा गांव की रहने वाली निक्की भाटी की रहस्यमयी मौत की गुत्थी अब उलझती जा रही है. इस मामले की जांच कर रही पुलिस को निक्की के कमरे से ज्वलनशील तरल पदार्थ बरामद हुआ है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. इसके साथ ही 21 अगस्त की घटना से जुड़े कई छोटे वीडियो क्लिप भी सामने आए हैं. इनकी वजह से पूरे जांच की दिशा बदल गई है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सास दयावती अपने बेटे विपिन और बहू निक्की को झगड़े के दौरान अलग करती नजर आ रही है. एक दूसरा वीडियो, जिसे निक्की की बहन कंचन ने शूट किया था, उसमें एक आवाज सुनाई देती है, "ये क्या कर लिया?" इस बयान और वीडियो के सामने आने के बाद अब नए सिरे से केस जांच की जा रही है.

निक्की की बहन कंचन ने ही इस केस की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उसने दावा किया था कि उसके सामने निक्की को पति विपिन, ससुर सत्यवीर, सास दया और देवर रोहित ने पहले पीटा और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया. लेकिन अब जब पुलिस के हाथ नए वीडियो और ज्वलनशील पदार्थ का सैंपल लगा है. इससे ये साबित होता है कि आरोप और सच अलग-अलग हो सकते हैं.

पुलिस जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है. इसमें विपिन घटना से ठीक पहले अपने घर के बाहर खड़ा नजर आया है. इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के जारचा इलाके में पिछले साल अक्टूबर में दर्ज एक पुराने मामले की भी जांच की जा रही है, जिसमें विपिन पर प्रीति नामक लड़की के साथ मारपीट करने और उसे धमकी देने का आरोप लगा था.

अस्पताल के मेमो लिखा- गैस सिलेंडर फटने से झुलसी निक्की

इसके साथ ही एक निजी अस्पताल के मेमो के अनुसार निक्की घर में गैस सिलेंडर फटने से झुलसी थी. उसे विपिन का चचेरा भाई देवेंद्र अस्पताल लेकर पहुंचा था. वहीं दूसरी ओर बहन कंचन का आरोप है कि यह सुनियोजित दहेज हत्या थी. देवेंद्र का बयान भी मामले को उलझा रहा है. उसका कहना है कि निक्की बार-बार पानी मांग रही थी. उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी.

विपिन के चचेरे भाई के बयान ने उलझा दी केस की जांच

देवेंद्र ने यह भी कहा कि घटना के वक्त विपिन घर पर नहीं बल्कि पास की दुकान पर मौजूद था. इसी बीच निक्की और कंचन के पिता भिखारी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया. उनका कहना है कि भाटी परिवार 36 लाख रुपए और कार मांग रहा था.

पिता का दावा- ब्यूटी पार्लर के लिए बेटियों को दिए पैसे

भिखारी सिंह का कहना है कि उन्होंने बेटियों को ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे दिए थे. रील्स बनाना उनकी हत्या की वजह नहीं हो सकता. इस पूरे मामले में कासना थाने में भाटी परिवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या), 115(2) (चोट पहुंचाना) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया है. चार आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं.

इन तीन बिंदुओं पर टिकी है निक्की जेथ केस की जांच

पुलिस की जांच अब तीन बिंदुओं पर टिक गई है. पहला ज्वलनशील पदार्थ की फोरेंसिक रिपोर्ट, नए वीडियो क्लिप और कंचन के बदलते बयान. यही तीन कड़ियां यह तय करेंगी कि निक्की की मौत गैस सिलेंडर हादसा थी या एक साजिश के तहत की गई दहेज हत्या. फिलहाल ग्रेटर नोएडा पुलिस नए सबूतों और बयानों के आधार पर इस केस की जांच नए सिरे से कर रही है.

---- समाप्त ----