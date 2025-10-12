दिल्ली में जैन मंदिर से 50 लाख का सोने का कलश गायब, CCTV में कैद चोरी की वारदात

दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में स्थित एक जैन मंदिर के शिखर से करीब 50 लाख रुपए मूल्य का सोने का कलश चोरी हो गया. यह घटना करवा चौथ की रात यानी शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात को हुई, जब पूरा इलाका उत्सव में डूबा हुआ था. चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. उसके दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

एक क्लिप में एक व्यक्ति सोने का कलश चुराने के बाद मंदिर परिसर में लगे एक खंभे से नीचे उतरता दिखाई देता है, जबकि दूसरे वीडियो में वही व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर कलश को लेकर जाता नजर आता है. चोरी हुआ कलश 'अष्टधातु' से बना था. उसे आठ धातुओं के मिश्रण से निर्मित किया गया था. इसमें करीब 200 ग्राम सोना लगा था. इसकी कीमत 40-50 लाख रुपए बताई गई है.

मंदिर प्रबंधन ने बताया कि यह कलश कई साल पहले मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया था और धार्मिक रूप से इसका विशेष महत्व था. शनिवार सुबह इस चोरी का खुलासा तब हुआ जब मंदिर के एक कर्मचारी ने शिखर पर कलश नदारद देखा. इसके बाद मंदिर प्रबंधन को सूचित किया गया. स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई. शिकायतकर्ता नीरज जैन (58) मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं.

पूर्वी ज्योति नगर निवासी नीरज जैन ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात में मंदिर के ऊपर से कलश उखाड़कर गायब कर दिया. आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. उसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस को शक है कि आरोपी को मंदिर के सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी थी.

इस घटना ने जैन समुदाय को झकझोर कर रख दिया है. ज्योति नगर जैन मंदिर के उपाध्यक्ष प्रियांक जैन ने कहा, "यह हमारे लिए सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि आस्था पर हमला है. हमारे मंदिरों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ताकि भक्त निर्भय होकर पूजा कर सकें. पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया है कि कलश जल्द बरामद कर लिया जाएगा." डीसीपी, एसीपी और एसएचओ खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

मंदिर के पूर्व अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा, "कलश हमारे लिए सिर्फ सोने का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रतीक है. हमें उम्मीद है कि पुलिस जल्द आरोपी को पकड़ लेगी और कलश मंदिर को लौटा दिया जाएगा." पुलिस के अनुसार, जांच तेजी से जारी है. चोरी के समय और संभावित रूट का पता लगाया जा रहा है. करवा चौथ के जश्न के बीच यह वारदात गंभीर मानी जा रही है.

गौरतलब है कि बीते महीने 3 सितंबर को भी लाल किले के पास एक जैन धार्मिक जुलूस के दौरान करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के कलश चोरी हो गए थे. उस मामले में दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. दो महीने में यह चोरी की दूसरी बड़ी घटना है. पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं. हर कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

