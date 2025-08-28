Uttrakhand: लैंसडाउन के रिजॉर्ट में दिल्ली की युवती से रेप, मंगेतर के चचेरे भाई ने दिया वारदात को अंजाम

Delhi Woman Raped in Lansdowne Resort: उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन लैंसडाउन (जिला पौड़ी गढ़वाल) से दिल्ली की एक युवती के साथ रेप किए जाने का मामला सामने आया है. इस वारदात को युवती के मंगेतर के मौसेरे भाई ने अंजाम दिया है. पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है.

23 अगस्त को पहुंचे थे लैंसडाउन

दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके की रहने वाली पीड़िता अपने मंगेतर और उसके तीन रिश्तेदारों के साथ 23 अगस्त को जिला पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन इलाके में घूमने गई थी. सभी लोग वहां एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे.

डिनर के दौरान वारदात

पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित युवती ने बताया कि 23 अगस्त की रात उसका मंगेतर, मंगेतर का मामा और एक रिश्तेदार डिनर करने रेस्तरां गए थे. उसी दौरान मंगेतर की मौसी का बेटा हर्षवर्धन कमरे में आ गया और उसने युवती के साथ जबरदस्ती की.

डर और शर्म की वजह से चुप थी पीड़िता

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह उस रात डर और शर्म की वजह से मंगेतर को कुछ नहीं बता सकी. लेकिन अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर मंगेतर को आप बीती सुना दी. लेकिन तब तक आरोपी युवक वहां से फरार हो गया था.

25 अगस्त को दर्ज हुई FIR

इसके बाद पीड़िता ने 25 अगस्त को जिला पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन थाने में केस दर्ज कराया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और उसका बयान भी कोटद्वार में दर्ज किया गया.

पुलिस ने शुरू की छानबीन

सर्कल ऑफिसर (ऑपरेशंस) तुषार बोरा ने पीटीआई को बताया कि इस मामले में तहरीर मिलते ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी की तलाश जारी है. जांच अधिकारी सुमनलता ने कहा कि पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद बयान दर्ज हो चुका है और पुलिस जल्द ही फरार आरोपी हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लेगी.

