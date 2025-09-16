scorecardresearch
 

Delhi Crime: पार्किंग के झगड़े में पड़ोसी के परिवार की पिटाई, फिर पालतू रॉटवीलर कुत्ते से कटवाया, 6 लोग घायल

यह घटना सोमवार रात करीब 11:30 बजे हुई. दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी शालू का अपने पड़ोसी केतन (32) के साथ मोटरसाइकिल की पार्किंग को लेकर जोरदार झगड़ा हुआ. इसके बाद मामला बढ़ गया.

पिटाई और कुत्ते के हमले में 6 लोग घायल हो गए (फोटो-ITG)
राजधानी दिल्ली में पार्किंग विवाद में मारपीट और डॉग अटैक का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां सुभाष पार्क इलाके में मोटरसाइकिल पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते को पड़ोसी के परिवार पर छोड़ दिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन पर हमला भी किया. इस हमले और कुत्ते के काटने से एक परिवार के छह लोग जख्मी हो गए.

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इस वारदात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना सोमवार रात करीब 11:30 बजे हुई. पुलिस के अनुसार, आरोपी शालू का अपने पड़ोसी केतन (32) के साथ मोटरसाइकिल की पार्किंग को लेकर जोरदार झगड़ा हुआ. इसके बाद मामला बढ़ गया. 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया, 'झगड़े के दौरान, शालू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर केतन और उसके परिवार के पांच सदस्यों पर हमला कर दिया. पिटाई के बाद भागने से पहले उसने अपने पालतू खतरनाक कुत्ते को भी उन पर छोड़ दिया.'

पुलिस अफसर के मुताबिक, घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए जीटीबी और जेपीसी अस्पताल ले जाया गया. जहां पांच लोगों को चिकित्सा सहायता के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि एक व्यक्ति अभी भी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत वेलकम थाने में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी और उसके दोस्त फिलहाल फरार हैं. उनका पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं. मामले की जांच जारी है.

