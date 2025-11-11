अमोनियम नाइट्रेट-फ्यूल ऑयल-डेटोनेटर से दिल्ली में धमाका, फरीदाबाद के गांवों में 1000 जवान मेगा सर्च के लिए उतरे

दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है. इस बीच फरीदाबाद पुलिस ने आस-पास के गावों में मेगा ऑपरेशन चलाया है. फरीदाबाद पुलिस गांव धौज, फतेहपुर तगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है. अलफलाह मेडिकल कॉलेज में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है. इस पूरे ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं. इस ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच और रिजर्व पुलिस भी शामिल है. बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के लिंक फरीदाबाद में बरामद अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ रहे हैं.

पुलिस की टीमें घर घर जा रही है और सर्च कर रही है. उनसे पूछताछ कर रही है. इस इलाके में मौजूद कारों को खोल खोल कर पुलिस तलाशी कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अलफलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का बैकग्राउंड और उनकी गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा कर रही है.

फरीदाबाद से ही पुलिस ने 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया है.

यहां फरीदाबाद पुलिस के बड़े अफसर कैंप कर रहे हैं. पुलिस कारों को खुलवा खुलवा कर उसके सीएनजी सिलेंडर चेक कर रही है. फरीदाबाद के एसएचओ ने बताया कि कल की घटना क बाद पूरे गांव में ऑपरेशन में चलाया जा रहा है.

जांच एजेंसियों को पता चला है कि दिल्ली ब्लास्ट के लिए अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है. अमोनियम नाइट्रेट में फ्यूल ऑयल मिलने से ये एक घातक विस्फोटक बन गया था. अब जांच एजेंसियां ये पता कर रही है कि डेटोनेटर किस रूप में मिला था. क्या वो घड़ी के रूप में था, या कोई रिमोट था, या फिर कोई छोटा सा बटन. या फिर किस ओर तरीके से था. क्योंकि घटनास्थल में फिर सबूत टुकड़े टुकड़े हो गए हैं. अगर बंद जगह में अमोनियम नाइ्ट्रेट का इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी घातक होते हैं.

अब फाइनल रिपोर्ट में ये कड़िया जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि फ्यूल ऑयल कौन सा इस्तेमाल किया गया था और डेटोनेटर कौन सा था.

इस बीच इस अटैक के आरोपी आतंकी डॉ उमर मोहम्मद आरोपी की नई तस्वीर सामने आई है. अब तक की जानकारी के अनुसार जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ उस समय कार में डॉ उमर मोहम्मद ही मौजूद था. डॉ उमर मोहम्मद इस दौरान काले रंग का मास्क पहना हुआ है.

इस बीच पुलिस ने लाल किले मेट्रो स्टेशन और लाल किले को बंद कर दिया है. लाल किला 13 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है.

डॉ उमर मोहम्मद अलफलाह मेडिकल कॉलेज में बतौर डॉक्टर काम कर रहा है. वो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है.

डॉ उमर मोहम्मद ही धमाके के दौरान कार चला रहा था. (Photo: ITG)

इस बीच पुलिस ने डॉ उमर के दो भाइयों आशिक अहमद और जरूर अहमद को जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है. डॉ उमर की मां को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

दिल्ली पुलिस ने जब्त विस्फोटक की जानकारी मांगी

वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू-कश्मीर पुलिस से फरीदाबाद से रिकवर हुए विस्फोटक की जानकारी मांगी है. शुरुआती जांच में दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिले हो सकते हैं, लेकिन FSL रिपोर्ट के बाद साफ होगा की एक्सप्लोसिव किस चीज का था. FSL की रिपोर्ट आज सकती है.

दिल्ली पुलिस की भी छापेमारी जारी

दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और राष्ट्रीय राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

सूत्रों के अनुसार पुलवामा निवासी और डॉक्टर उमर मोहम्मद कथित तौर पर उस हुंडई I-20 कार को चला रहा था जिसका इस्तेमाल लाल किला मेट्रो स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र के पास हुए विस्फोट में किया गया था.

कार की पूरी मूवमेंट

जांच में पता चला है कि ये I-20 कार 10 नवम्बर सुबह 8 बजकर 4 मिनट बदरपुर से दिल्ली में एंट्री की थी. दिल्ली के कई इलाकों में चक्कर लगाते हुए लाल किला के पास पहुंची थी I-20 कार. 8 बजकर 20 मिनट पर ये कार ओखला में एक पेट्रोल पंप के पास दिखी. 15.19 में ये कार लाल किले के पास एक पार्किंग में गई. फिर वहां से 6.22 में ये कार बाहर निकली. ये कार दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद में भी देखी गई.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाली कार चला रहे व्यक्ति की पहली तस्वीर इलाके के सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है. पुलिस ने बताया कि उसका फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से संबंध था, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई थी.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लाल किले के पास हुए विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है.

एक पुलिस सूत्र ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि दिल्ली विस्फोट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के बीच एक संभावित संबंध है, जहां से अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था.

पुलिस ने बताया कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसके सीसीटीवी फुटेज में एक "नकाबपोश व्यक्ति" कार चलाते हुए दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि लाल किले और आसपास के रास्तों से सीसीटीवी खंगालने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं.

फरीदाबाद में जब्त 2900 किलो विस्फोटक

दिल्ली पुलिस समेत अन्य एजेंसियों ने लाल किला में धमाके से पहले एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए तीन डॉक्टरों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया था और इनके पास से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक ज़ब्त किया गया.

फरीदाबाद में बरामद 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, इसमें से 360 किलोग्राम ज्वलनशील पदार्थ, जिसके अमोनियम नाइट्रेट होने का संदेह है. इसके अलावा यहां से कुछ हथियार व गोला-बारूद बरामद किए गए हैं.

