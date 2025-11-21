दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, डॉ. मुजम्मिल ने शब्बीर के घर पर रखे थे संदिग्ध उपकरण

फरीदाबाद में एक जांच एजेंसी ने आतंकी गतिविधियों के एक मामले में कार्रवाई करते हुए शब्बीर नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. एजेंसी ने शब्बीर के पास से एक ग्राइंडर (Grinder) और मेल्टिंग फर्नेस (Melting Furnace) भी बरामद किया है.

और पढ़ें

सूत्रों के मुताबिक, बीती रात जांच एजेंसियां शब्बीर के घर पहुंचीं थी और इसी दौरान सामान बरामद किया. इसके बाद एजेंसिया शब्बीर को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गईं.

बताया जाता है कि मेल्टिंग फर्नेस और ग्राइंडर शब्बीर के घर पर डॉक्टर मुजम्मिल ने रखे थे. मुजम्मिल ने शब्बीर से कहा था कि यह सामान उसकी बहन के यहां जाना है, इसलिए वह इसे कुछ समय के लिए अपने पास रख ले.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट: विदेश से हैंडलर ने भेजे थे सुसाइड बॉम्बिंग के 3 दर्जन Videos, मुजम्मिल-उमर का ऐसे हुआ ब्रेनवॉश

शातिर प्रवृत्ति का है मुजम्मिल

शब्बीर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच संबंध कई साल पुराना है. कहा जाता है कि शब्बीर के बेटे के जल जाने के बाद डॉ. मुजम्मिल ने उसका इलाज किया था. इसके बाद से मुजम्मिल लगातार शब्बीर के संपर्क में था.

Advertisement

डॉ. मुजम्मिल की कार्यप्रणाली (Modus Operandi) यह रही है कि वह पहले लोगों से व्यक्तिगत संबंध बनाता था और फिर उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता था. इसी तरह, मुजम्मिल ने पहले मस्जिद के इमाम इस्ताक के घर पर 2500 किलो से ज़्यादा विस्फोटक रखा था.

यह भी पढ़ें: फरीदाबाद: जिस कमरे में मिला बम बनाने का केमिकल, उसका एडवांस रेंट देकर भी वापस नहीं लौटा डॉ मुजम्मिल

इसी तरह, दिल्ली में ब्लास्ट से पहले उसने उमर के माध्यम से लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को गांव फतेहपुर तगा में पार्क करवाया था. जांच एजेंसियां फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस पूरी साज़िश में शब्बीर की क्या भूमिका थी.



---- समाप्त ----