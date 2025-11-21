scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, डॉ. मुजम्मिल ने शब्बीर के घर पर रखे थे संदिग्ध उपकरण

जांच एजेंसी ने फरीदाबाद से शब्बीर नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उसके पास से एक ग्राइंडर और मेल्टिंग फर्नेस बरामद किया है. बताया जाता है कि यह सामान आतंकी साज़िश के मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल ने शब्बीर के घर पर रखवाया था.

Advertisement
X
मुजम्मिल के कहने पर शब्बीर ने छिपाया मेल्टिंग फर्नेस और ग्राइंडर (Photo- ITG)
मुजम्मिल के कहने पर शब्बीर ने छिपाया मेल्टिंग फर्नेस और ग्राइंडर (Photo- ITG)

फरीदाबाद में एक जांच एजेंसी ने आतंकी गतिविधियों के एक मामले में कार्रवाई करते हुए शब्बीर नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. एजेंसी ने शब्बीर के पास से एक ग्राइंडर (Grinder) और मेल्टिंग फर्नेस (Melting Furnace) भी बरामद किया है.

सूत्रों के मुताबिक, बीती रात जांच एजेंसियां शब्बीर के घर पहुंचीं थी और इसी दौरान सामान बरामद किया. इसके बाद एजेंसिया शब्बीर को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गईं.

बताया जाता है कि मेल्टिंग फर्नेस और ग्राइंडर शब्बीर के घर पर डॉक्टर मुजम्मिल ने रखे थे. मुजम्मिल ने शब्बीर से कहा था कि यह सामान उसकी बहन के यहां जाना है, इसलिए वह इसे कुछ समय के लिए अपने पास रख ले.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Red Fort blast
विदेशी हैंडलर ने भेजे थे 3 दर्जन Videos, मुजम्मिल-उमर का ऐसे हुआ ब्रेनवॉश 
Al Falah group Chairman jawed Ahmed Siddiqui.
टूटेगा अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी का घर, महू में अवैध घोषित किया गया मकान 
अनमोल बिश्नोई को भारत लाई NIA की टीम. (File Photo: ITG)
अनमोल बिश्नोई ने 2021 में फरीदाबाद से बनवाया पासपोर्ट, फिर भागा केन्या 
awad Ahmed Siddiqui, Chairman of Al Falah group.
415 करोड़ की फंडिंग अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कहां से आई? फाउंडर जावेद सिद्दीकी के कितने राज 
Jawad Ahmad Siddiqui
Al-Falah के फाउंडर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने किया अरेस्ट, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन 

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट: विदेश से हैंडलर ने भेजे थे सुसाइड बॉम्बिंग के 3 दर्जन Videos, मुजम्मिल-उमर का ऐसे हुआ ब्रेनवॉश

शातिर प्रवृत्ति का है मुजम्मिल

शब्बीर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच संबंध कई साल पुराना है. कहा जाता है कि शब्बीर के बेटे के जल जाने के बाद डॉ. मुजम्मिल ने उसका इलाज किया था. इसके बाद से मुजम्मिल लगातार शब्बीर के संपर्क में था.

Advertisement

डॉ. मुजम्मिल की कार्यप्रणाली (Modus Operandi) यह रही है कि वह पहले लोगों से व्यक्तिगत संबंध बनाता था और फिर उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता था. इसी तरह, मुजम्मिल ने पहले मस्जिद के इमाम इस्ताक के घर पर 2500 किलो से ज़्यादा विस्फोटक रखा था.

यह भी पढ़ें: फरीदाबाद: जिस कमरे में मिला बम बनाने का केमिकल, उसका एडवांस रेंट देकर भी वापस नहीं लौटा डॉ मुजम्मिल

इसी तरह, दिल्ली में ब्लास्ट से पहले उसने उमर के माध्यम से लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को गांव फतेहपुर तगा में पार्क करवाया था. जांच एजेंसियां फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस पूरी साज़िश में शब्बीर की क्या भूमिका थी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement