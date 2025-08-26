scorecardresearch
 

Feedback

FIR दर्ज ना करने के नाम पर मांगी लाखों की रिश्वत, CBI ने आरोपी हेड कांस्टेबल को किया गिरफ्तार

एक मामले में तहरीर को एफआईआर में तब्दील ना करने के नाम पर एक पुलिसकर्मी ने लाखों रुपये की रिश्वत मांग ली. इस बात की शिकायत केंद्रीय जांच ब्यूरों तक जा पहुंची. जिसके बाद सीबीआई टीम ने आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement
X
दिल्ली पुलिस का आरोपी हेड कांस्टेबल रिश्वत मांग रहा था (फोटो-ITGD)
दिल्ली पुलिस का आरोपी हेड कांस्टेबल रिश्वत मांग रहा था (फोटो-ITGD)

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के अशोक विहार थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई अधिकारियों ने पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के बारे में मंगलवार को जानकारी दी.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए यह गिरफ्तारी की. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक सब-इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल राजकुमार मीणा ने शिकायतकर्ता से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने के लिए 3 लाख रुपये की मांग की थी.

बातचीत के बाद, शिकायत को एफआईआर में बदले बिना बंद करने के आश्वासन के साथ रिश्वत की राशि घटाकर 2 लाख रुपये कर दी गई. आरोपी राजकुमार मीणा ने शिकायतकर्ता से सोमवार को भुगतान के एक हिस्से के रूप में 1 लाख रुपये मांगे थे.

सम्बंधित ख़बरें

अब CBI खोलेगी मनीषा की मौत का राज, जल्द शुरू हो सकती है जांच, देखें 
thiruvanmiyur beach stray dogs feeding woman dispute
समुद्र तट पर आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थी महिला, पुलिसकर्मी की टिप्पणी से विवाद 
निक्की हत्याकांड में बड़ा खुलासा, नए वीडियो से उलझी गुत्थी, देखें 
Greater Noida Nikkie dowry murder burning case
दर्द के 9 साल, दुखभरे दिन और जुल्मों सितम... जिंदा जलने से पहले भी हर रोज मरती थी निक्की 
दहेजखोर ससुरालवालों के हाथों मारी गई निक्की की दर्दनाक कहानी 

पीटीआई के मुताबिक, सीबीआई के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'सीबीआई ने सोमवार को जाल बिछाया और आरोपी हेड कांस्टेबल को शिकायतकर्ता से आंशिक भुगतान के रूप में 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement