FIR दर्ज ना करने के नाम पर मांगी लाखों की रिश्वत, CBI ने आरोपी हेड कांस्टेबल को किया गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के अशोक विहार थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई अधिकारियों ने पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के बारे में मंगलवार को जानकारी दी.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए यह गिरफ्तारी की. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक सब-इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल राजकुमार मीणा ने शिकायतकर्ता से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने के लिए 3 लाख रुपये की मांग की थी.

बातचीत के बाद, शिकायत को एफआईआर में बदले बिना बंद करने के आश्वासन के साथ रिश्वत की राशि घटाकर 2 लाख रुपये कर दी गई. आरोपी राजकुमार मीणा ने शिकायतकर्ता से सोमवार को भुगतान के एक हिस्से के रूप में 1 लाख रुपये मांगे थे.

पीटीआई के मुताबिक, सीबीआई के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'सीबीआई ने सोमवार को जाल बिछाया और आरोपी हेड कांस्टेबल को शिकायतकर्ता से आंशिक भुगतान के रूप में 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.'

---- समाप्त ----