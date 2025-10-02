दिल्ली: मोबाइल गेम खेलने पर बड़ी बहन ने लगाई डांट, नाराज नाबालिग भाई ने कर लिया सुसाइड

राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 15 वर्षीय लड़के ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. वजह ये थी कि उस लड़के की बड़ी बहन ने उसे मोबाइल गेम खेलने पर डांट दिया था. ये बात उस लड़के को इतनी नागवार गुजरी कि उसने सुसाइड कर लिया.

पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि मामला उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर का है. बुधवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन में किशोर की मौत की सूचना दी गई. इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया.

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने बताया कि पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि आदर्श नगर निवासी आदर्श नाम के लड़के ने अपनी बड़ी बहन से झगड़े के बाद अपने घर में लगे पंखे से लटककर जान दे दी.

बताया जा रहा है कि यह झगड़ा तब हुआ जब बड़ी बहन ने उसे मोबाइल गेम खेलने और पढ़ाई में लापरवाही बरतने के लिए डांट दिया था. पुलिस ने बताया कि 9वीं कक्षा के छात्र आदर्श को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि आदर्श के पिता कुंडली, सोनीपत में एक निर्यात कंपनी में काम करते हैं.



